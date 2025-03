Atletico Madrid, Simeone una furia in conferenza: “Alzate la mano se l’avete visto”. E Courtois risponde: “Piangono sempre”

Polemiche e veleni dopo il derby della capitale spagnola che ha premiato il Real ai rigori. Duro sfogo di Simeone sul caso Alvarez, il retroscena di Ancelotti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ancora una volta rigori fatali all’Atletico Madrid nel derby di Champions col Real. Decisivi gli errori di Alvarez, il cui gol dagli undici metri è stato annullato dal Var a causa di uno sfortunato e maldestro doppio tocco, e Llorente. Al termine della partita che ha premiato la corazzata di Ancelotti, Simone si è reso protagonista di una sfuriata, spingendo Courtois, per giunta ex colchonero, a una replica piuttosto piccata.

Atletico Madrid, furia Simeone: ecco perché

Ovviamente l’episodio che ha mandato su tutte le furie l’allenatore dell’Atletico Madrid è il gol dal dischetto cancellato a Julian Alvarez. C’è stato davvero il doppio tocco da parte dell’argentino ex Manchester City? Simeone nutre più di un dubbio in merito, non si trattiene in conferenza stampa e passa all’attacco coinvolgendo i cronisti presenti: “L’arbitro ha detto che tocca la palla, ma la palla non si muove. Se qualcuno ha visto i due tocchi di Julián, alzi la mano. Nessuno la alza”.

Poi rincara la dose: “Non ho mai visto il Var intervenire per rivedere un rigore durante la lotteria rigori”. Insomma, la delusione per aver soltanto sfiorata la remuntada nell’ottavo di ritorno al Metropolitano contro i cugini-rivali di sempre e campioni d’Europa in carica è tangibile”.

Courtois ex dal dente avvelenato: la replica

Non è la prima volta che si registrano screzi tra Courtois e la sua ex squadra. Nel 2004, ad esempio, il derby fu addirittoro interrotto per lancio di oggetti all’indirizzo del portiere belga. Ieri il 32enne non ha perso occasione di pungere l’Atletico dopo le proteste di Simeone per il penalty annullato ad Alvarez.

“Sono stanco di questo vittimismo, piangono sempre. Gli arbitri non hanno alcuna intenzione di avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna sia in Europa”. E arriva la stoccata al Cholo: “Se sei avanti per 1-0 fin dall’inizio e non provi a segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia”.

Real Madrid, Ancelotti e il retroscena su Rudiger

Il Real Madrid sfiderà l’Arsenal ai quarti, ma che sofferenza contro l’Atletico. Ancelotti si sofferma sui rigori e sulla decisione di sostituire la stella Vinicius, che ne aveva già sbagliato uno al 70′, alla fine del secondo tempo supplementare: “Non voleva calciarlo e mi ha chiesto di sostituirlo perché era stanco”.

Per il penalty decisivo testa a testa il giovane talento brasiliano Endrick e il difensore ex Roma Rudiger. “Ho visto la faccia di Endrick e abbiamo detto: ‘Meglio Rudiger’”. Nessun dubbio, invece, sul rigore di Alvarez: “Me ne sono accorto subito”.