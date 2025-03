Real Madrid, la notte folle di Vinicius: il rigore alle stelle e gli sfottò ai fan dell’Atletico, il retroscena prima del match

Un calcio di rigore sbagliato, una sostituzione arrivata a tre minuti dalla fine ma anche una sfida costante nei confronti dei tifosi avversari: Vinicius si vendica dei cori razzisti

Una notte da festeggiare sicuramente ma per Vinicius il doppio confronto nel derby con l’Atletico Madrid non è stato semplice sul rettangolo di gioco. Il giocatore brasiliano del Real Madrid, di cui si discute costantemente per le voci di mercato, non ha inciso come in altre circostanze e nella notte del derby di Champions League ha rischiato di essere l’eroe in negativo prima di diventare il protagonista ne festeggiamenti.

Prestazione sottotono e il rigore sbagliato

Due derby bloccati, con due difese che hanno concesso poco e alla fine hanno prevalso sugli attacchi. Uno dei giocatori che hanno fatto le spese di questa situazione è stato proprio Vinicius che nel doppio confronto non è mai riuscito a incidere come avrebbe voluto. Nel secondo tempo del match di ieri però arriva l’occasione giusta con il brasiliano che si incarica della battuta di un calcio di rigore (atterramento di Mbappè): la conclusione però è da dimenticare con il pallone che finisce altissimo sopra la porta difesa da Oblak.

La sostituzione nei minuti finali

Ma la serata difficile di Vinicius, almeno per quanto riguarda il calcio giocato, si conclude con una decisione molto forte di Carlo Ancelotti che decide di tirarlo fuori dal match tre minuti prima del 120’ e quindi di fatto di escluderlo dai calci di rigore che avrebbero deciso il derby di Champions League. E in quel momento arriva il primo gesto nei confronti dei tifosi dell’Atletico con il brasiliano che fa un gesto eloquente nei confronti della tribuna come a dire: “Noi abbiamo vinto 15 Champions e voi zero”.

La festa dopo la vittoria e i cori razzisti

Ed è stato proprio Vinicius uno dei più scatenati alla fine del match. L’atteggiamento del brasiliano ha fatto da contraltare a quello di Carlo Ancelotti. Mentre il tecnico italiano ha cominciato a salutare e a rincuorare uno a uno i giocatori avversari, l’attaccante ha dato via ai suoi festeggiamenti con una serie di atteggiamenti molto provocatori verso il Metropolitan. Nelle immagine s vede il brasiliano mentre indica la “patch” della Champions sulla sua maglia e invita i fan dell’Atletico a tornare a casa, poi appoggia per terra una felpa del Real come a prendere possesso dello stadio.

Del resto proprio l’attaccante brasiliano è stato uno di quelli a essere presi maggiormente di mira dalla tifoseria avversaria. Sui social sono diventate virali delle immagini registrate prima dell’inizio del match per le strade di Madrid, in cui si sentono i tifosi colcheneros intonare i soliti cori razzisti nei suoi confronti.

