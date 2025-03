Pagelle Atletico Madrid-Real Madrid 3-4 ai rigori: Vinicius sbaglia, Rudiger no. Ancelotti vola ai quarti

I Blancos perdono 1-0 ma la spuntano ai calci di rigore con un incredibile penalty annullato ad Alvarez. Llorente centra la traversa, Rudiger glaciale: si conferma una garanzia.

Frequentatore di stadi ed esperto di calcio, ama agganciare e far domande a idoli e futuri campioni. Anzi, spesso precorre gli addetti ai lavori e li scova prima di loro

Atletico Madrid-Real Madrid si è decisa ai calci di rigore: Gallagher dopo più di venti secondi ha segnato permettendo ai padroni di casa di rendere nullo il 2-1 dei Blancos all’andata. Vinicius ha sbagliato il rigore del possibile 1-1 al 69′. I tempi supplementari non hanno rotto l’equilibrio e si è arrivati ai tiri dagli undici metri. A spuntarla è stato il Real Madrid, che ai quarti di finale affronterà l’Arsenal. Decisivo Rudiger come nella scorsa stagione contro il Manchester City.

Atletico Madrid-Real Madrid, la chiave della partita

Il gol lampo di Gallagher, il rigore da Vinicius. Le due sliding doors, i due episodi spartiacque: il centro che ha permesso all’Atletico di pareggiare il 2-1 all’andata e il penalty sparato in Curva dal fuoriclasse brasiliano, che ha trascinato la partita ai supplementari, hanno segnato il corso della sfida che si è poi decisa ai calci di rigore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le emozioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Atletico Madrid, le pagelle

Oblak 6: Primo tempo da spettatore non pagante.

Primo tempo da spettatore non pagante. Llorente 6,5: Presidia la fascia con grande intelligenza tattica. Imbriglia Vinicius. Fallisce il rigore decisivo centrando la traversa.

Presidia la fascia con grande intelligenza tattica. Imbriglia Vinicius. Fallisce il rigore decisivo centrando la traversa. Gimenez 7: Una sorta di diga umana. Si fa valere nel gioco aereo, rendendosi pericoloso con un colpo di testa dal cuore dell’area di rigore. Nella ripresa chiusura provvidenziale su Bellingham.

Una sorta di diga umana. Si fa valere nel gioco aereo, rendendosi pericoloso con un colpo di testa dal cuore dell’area di rigore. Nella ripresa chiusura provvidenziale su Bellingham. Lenglet 6: Sfiora il gol di testa. Con l’aiuto di Gimenez doma Mbappé, che fatica a trovare spazio almeno fin quando non lo manda al bar con una sterzata: rigore e ammonizione, graziato da Vinicius, che calcia alto dal dischetto (1′ pts Le Normand 6: Fa valere la sua esperienza).

Sfiora il gol di testa. Con l’aiuto di Gimenez doma Mbappé, che fatica a trovare spazio almeno fin quando non lo manda al bar con una sterzata: rigore e ammonizione, graziato da Vinicius, che calcia alto dal dischetto (1′ pts Fa valere la sua esperienza). Reinildo 6,5: Annulla Rodrygo. La sua partita è come la sua prestazione: solida e senza sbavature (3′ pts Azpilucueta 6: Impatto positivo) .

Annulla Rodrygo. La sua partita è come la sua prestazione: solida e senza sbavature (3′ pts Impatto positivo) . G. Simeone 7: Il velo per Gallagher è delizioso. Uno stantuffo a tratti imprendibile. Una facilità di corsa impressionante. Orgoglio di papà (44′ st Correa 6: Squalificato per cinque giornate in Liga, si consola subentrando bene nel ritorno degli ottavi di Champions. Segna il suo rigore) .

Il velo per Gallagher è delizioso. Uno stantuffo a tratti imprendibile. Una facilità di corsa impressionante. Orgoglio di papà (44′ st Squalificato per cinque giornate in Liga, si consola subentrando bene nel ritorno degli ottavi di Champions. Segna il suo rigore) . De Paul 6,5: Il cross rasoterra sul quale si avventa Gallagher è perfetto. Sempre nel vivo della manovra. S’infortuna nel finale (49′ st Molina 6: Meno efficace di De Paul, ma comunque sufficiente).

Il cross rasoterra sul quale si avventa Gallagher è perfetto. Sempre nel vivo della manovra. S’infortuna nel finale (49′ st Meno efficace di De Paul, ma comunque sufficiente). Barrios 6: Fa legna, non si tira mai indietro nei duelli con Tchouameni e Modric

Fa legna, non si tira mai indietro nei duelli con Tchouameni e Modric Gallagher 7: Anticipa Valverde, fa esplodere il Metropolitano con una zampata che non lascia scampo a Cortouis dopo poco più di venti secondi (40′ st Lino 6: Fa la sua parte).

Anticipa Valverde, fa esplodere il Metropolitano con una zampata che non lascia scampo a Cortouis dopo poco più di venti secondi (40′ st Fa la sua parte). Griezmann 6: Osservato speciale, non riesce a rendersi particolarmente pericoloso ma la sua semplice presenza tiene in apprensione la difesa del Real. E quando tocca il pallone è sempre è comunque una delizia per gli occhi (44′ st Sorloth 5,5 : Colpo di testa, tiro a lato. Ha due buone occasioni ma non riesce a trovare il colpo del ko. Dal dischetto è perfetto).

Osservato speciale, non riesce a rendersi particolarmente pericoloso ma la sua semplice presenza tiene in apprensione la difesa del Real. E quando tocca il pallone è sempre è comunque una delizia per gli occhi (44′ st : Colpo di testa, tiro a lato. Ha due buone occasioni ma non riesce a trovare il colpo del ko. Dal dischetto è perfetto). Alvarez 7: Negli spazi stretti è devastante. Inizia l’azione che culmina nel gol flash di Gallagher. Generoso, volitivo, intraprendente. Sollecita Cortouis quando ne ha la possibilità. Scivola e si calcia il rigore su un piede: segna ma il gol viene annullato. Incredibile al Metropolitano.

Negli spazi stretti è devastante. Inizia l’azione che culmina nel gol flash di Gallagher. Generoso, volitivo, intraprendente. Sollecita Cortouis quando ne ha la possibilità. Scivola e si calcia il rigore su un piede: segna ma il gol viene annullato. Incredibile al Metropolitano. D. Simeone (allenatore) 6,5: Il suo 4-4-2 è solido e ben rodato. Si lascia trascinare dall’onda di entusiasmo del Metropolitano. Fuori ai rigori.

Real Madrid, le pagelle

Courtois 6: Incolpevole sul gol di Gallagher. “Rischia” di parare un rigore.

Incolpevole sul gol di Gallagher. “Rischia” di parare un rigore. Valverde 5,5: Pronti, via e Gallagher gli ruba il tempo mettendo alle spalle di Cortouis. Perde la sfida nella sfida con il dirimpettaio inglese. Dal dischetto non sbaglia portando momentaneamente avanti il Real.

Pronti, via e Gallagher gli ruba il tempo mettendo alle spalle di Cortouis. Perde la sfida nella sfida con il dirimpettaio inglese. Dal dischetto non sbaglia portando momentaneamente avanti il Real. Rudiger 7: Fa valere la sua forza fisica per fronteggiare la classe di Griezmann. Ancora una volta decisivo dal dischetto.

Fa valere la sua forza fisica per fronteggiare la classe di Griezmann. Ancora una volta decisivo dal dischetto. Asencio 6,5: Sbanda con tutti i compagni di reparto in avvio. Poi dimostra di essere un talento facendo la sua parte in un’autentica bolgia.

Sbanda con tutti i compagni di reparto in avvio. Poi dimostra di essere un talento facendo la sua parte in un’autentica bolgia. Mendy 5,5: Simeone è una brutta gatta da pelare. Lo soffre (38′ st Garcia 6: Meno sbavature del collega titolare).

Simeone è una brutta gatta da pelare. Lo soffre (38′ st Meno sbavature del collega titolare). Tchouameni 6: Recupera tanti palloni per Modric, il più adatto al contesto formato battaglia, agli uno contro uno con De Paul e Barrios (20′ st Vázquez 6: Dentro col piglio giusto, ma si fa ipnotizzare da Oblak ).

Recupera tanti palloni per Modric, il più adatto al contesto formato battaglia, agli uno contro uno con De Paul e Barrios (20′ st Dentro col piglio giusto, ma si fa ipnotizzare da ). Modric 5.5: La sua esperienza e la sua classe non bastano per dare ritmo e qualità a una manovra che stenta a essere efficace e ficcante (20′ st Camavinga 6: Entra bene in partita).

La sua esperienza e la sua classe non bastano per dare ritmo e qualità a una manovra che stenta a essere efficace e ficcante (20′ st Entra bene in partita). Rodrygo 5: Aveva illuminato l’andata con un gol bellissimo. S’eclissa nel ritorno non riuscendo a ispirare Mbappé e a rendersi pericoloso come tutti i componenti della batteria di trequartisti (34′ st Brahim Diaz 6: La sua tecnica è una risorsa che non lascia mai insoddisfatti).

Aveva illuminato l’andata con un gol bellissimo. S’eclissa nel ritorno non riuscendo a ispirare Mbappé e a rendersi pericoloso come tutti i componenti della batteria di trequartisti (34′ st La sua tecnica è una risorsa che non lascia mai insoddisfatti). Bellingham 6: Non riesce ad accendersi e a lasciare il segno. Fa fatica al cospetto della spigolosità e ruvidità dei difensori dell’Atletico. Cresce alla distanza. Glaciale nella trasformazione del secondo rigore della serie per il Real.

Non riesce ad accendersi e a lasciare il segno. Fa fatica al cospetto della spigolosità e ruvidità dei difensori dell’Atletico. Cresce alla distanza. Glaciale nella trasformazione del secondo rigore della serie per il Real. Vinicius Jr. 4: Llorente non gli lascia spazi. Si fa notare per un tiro respinto. Troppo poco per chi, come lui, è chiamato a fare la differenza. Ha sui piedi il pallone che può valere la qualificazione: calcia alle stelle il rigore del possibile 1-1 (10′ sts Endrik sv: Nella mischia nelle battute finali).

Llorente non gli lascia spazi. Si fa notare per un tiro respinto. Troppo poco per chi, come lui, è chiamato a fare la differenza. Ha sui piedi il pallone che può valere la qualificazione: calcia alle stelle il rigore del possibile 1-1 (10′ sts Nella mischia nelle battute finali). Mbappé 6,5: Nella morsa di Gimenez e Lenglet fatica a trovare metri di campo utili a far esplodere la sua corsa. Costretto spalle alla porta perde pericolosità ed efficacia. Glaciale nell’esecuzione del primo rigore.

Nella morsa di Gimenez e Lenglet fatica a trovare metri di campo utili a far esplodere la sua corsa. Costretto spalle alla porta perde pericolosità ed efficacia. Glaciale nell’esecuzione del primo rigore. Ancelotti (allenatore) 6: Il 4-2-3-1, l’artiglieria pesante, non riesce a far breccia nella muraglia biancorossa eretta da Simeone. I cambi fanno la differenza, ma Vinicius li vanifica sparando in Curva dagli undici metri. Ma alla fine i rigori gli sorridono: sempre più nella storia.

Atletico Madrid-Real Madrid, la pagella dell’arbitro Marciniak

Atletico Madrid-Real Madrid è stata diretta dal polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Quarto uomo Paweł Raczkowski. Al VAR un altro polacco, Tomasz Kwiatkowski. Ad assisterlo il tedesco Bastian Dankert. La sua esperienza è conclamata. Il suo arbitraggio senza sbavature. Gestione dei cartellini da top della categoria. Non si nota e non è mai un dettaglio per un direttore di gara. Voto 7.

Champions League, risultati e calendario