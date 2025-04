Inter, nuovo infortunio al Bayern: si ferma anche Guerreiro, Kompany con 9 giocatori ai box e senza esterni sinistri

Il portoghese, riserva del canadese Davies che ha finito la stagione, non s’è allenato e rischia di saltare l’andata dei quarti di finale

Esagerando, possiamo affermare che andando avanti così il Bayern Monaco rischia di dover schierare l’U19 contro l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma l’8 aprile a Monaco di Baviera: dopo lo stop di Leon Goretzka, che ieri aveva portato a 8 il conto degli infortunati, oggi si è fermato anche il terzino sinistro Raphael Guerreiro.

Inter, il Bayern teme di perdere anche Guerreiro

Altro giorno, altro infortunio in casa Bayern Monaco. L’emergenza dei bavaresi sembra essersi ulteriormente aggravata oggi con lo stop in allenamento di Raphael Guerreiro. Il terzino sinistro portoghese si è allenato a parte nella sessione pomeridiana della squadra bavarese e la sua presenza per la sfida di venerdì in Bundesliga all’Augusta è in forte dubbio.

Ma secondo i media tedeschi, Guerreiro rischia di saltare anche l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter in programma l’8 aprile a Monaco di Baviera, mettendo così seriamente nei guai il tecnico Vincent Kompany.

Bayern: Kompany senza terzini sinistri

In teoria, infatti, Guerreiro dovrebbe vivere un finale di stagione da protagonista dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio che ha fatto terminare in anticipo l’annata sportiva di Alphonso Davies, il terzino mancino titolare del Bayern Monaco. Se Guerreiro non dovesse recuperare in tempo, Kompany si ritroverebbe dunque senza esterni difensivi sinistri di ruolo e, più in generale, con un’emergenza difensiva ancora più grave: oltre ai due mancini, il reparto ha già perso i centrali Dayot Upamecano, Hirki Ito e Tarek Buchmann.

Al momento, Kompany potrebbe rimediare adattando a sinistra uno tra i terzini destri di riserva, ovvero il croato Josip Stanisic e il francese Sacha Boey, entrambi poco utilizzati: il primo ha giocato finora 602 minuti, il secondo 524 (di cui solo 87 in Champions League).

Bayern, gli altri infortunati in vista dell’Inter

Se l’infortunio di Guerreiro dovesse essere confermato, salirebbero a 9 gli indisponibili del Bayern: oltre ai già citati difensori ci sono il regista Pavlovic, bloccato ormai da fine febbraio per la mononucleosi, l’attaccante Kingsley Coman, il portiere Manuel Neuer (che sta tentando un recupero disperato) e Leon Goretzka: il centrocampista ieri s’è allenato a parte, ma oggi la sua situazione pare addirittura peggiorata, visto che ha dovuto interrompere anzi tempo l’allenamento.