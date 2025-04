Inter, Inzaghi rivela il piano per recuperare Lautaro e nasconde il portiere. Poi la provocazione su Leao in panchina

In conferenza è dottor Jekyll, pacato, sereno e riflessivo, in campo diventa Mr. Hyde: sbraita, si muove incessantemente lungo l’out (e fuori dall’area tecnica), urla a giocatori, arbitro, avversari. Simone Inzaghi è fatto così e non puoi cambiarlo. Neanche la squalifica che arriverà oggi, dopo il giallo+rosso rimediato con l’Udinese, riuscirà a modificare la sua natura. Alla vigilia della prima sfida di semifinale di coppa Italia con il Milan il tecnico nerazzurrro è tornato lucido e concentrato solo sulle mosse da fare. Lui stesso ha indicato la coppa Italia come uno dei quattro obiettivi stagionali (con scudetto, Champions e Mondiale per club) per la sua Inter. Unico allenatore in Italia a non nascondersi, esplicitando le ambizioni a costo anche di figuracce.

Inzaghi orgoglioso di poter vincere ancora tutto

Dovendo scegliere tra i 4 Inzaghi non sceglie: “Il nostro grande obiettivo era essere vivi su tutte le competizioni ad aprile, quando sei all’Inter devi lottare per tutto ed è motivo di grande orgoglio, ci porterà energie fisiche e mentali ma è quello che volevamo”. Sarà inevitabile il turnover, reso difficile dai problemi in attacco: “Non ci voleva l’infortunio di Taremi visto che anche Lautaro è fermo. abbiamo Correa, Arnautovic e Thuram e vedremo chi giocherà. Su Lautaro il piano è di averlo a disposizione sabato a Parma ma dobbiamo vedere giorno dopo giorno, ognuno faceva tabelle nella sua testa ma poi possono esserci contrattempi. Rispetto a domenica rientra Bastoni, esce Asllani per squalifca. De Vrij va valutato, il portiere l’ho deciso ma non ve lo dico”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sorpresa è il rendimento di Arnautovic: “Per il futuro non so dirvi, sapete la fiducia che avevo in lui, l’ho voluto fortemente all’Inter e ha dato un grandissimo apporto, non solo ora che sta segnando e ne parlate, so che c’è un’opzione sul suo contratto ma ci penseremo a fine campionato.

Con l’Udinese dopo un primo tempo super c’è stato un netto calo: Nel secondo tempo fino al gol incassato la squadra stava in campo rischiando poco pur non avendo approcciato come il primo. Dopo il 2-1 abbiamo perso lucidità, una squadra organizzata come la nostra deve sapere che ci sono in campo avversari che ti possono creare qualche difficoltà. L’Inter deve sempre sapere giocare a calcio come domenica, è la nostra prerogativa”.

Il momento di Frattesi

Frattesi è stato decisivo contro i friulani: “Aveva già dimostrato di star bene, è rientrato dalla nazionale, ha fatto 4 allenamenti uno migliore dell’altro e si è meritato di giocare, l’ho tolto solo per un problemino al piede. Sappiamo che domani ci mancherà Asllani e col Parma ci mancherà Barella, speriamo che Frattesi sia al meglio”.

Derby amari ma per Inzaghi i precedenti non contano

E’ il quarto derby stagionale ma l’Inter non ne ha vinto neanche uno: “Sappiamo che stavolta col Milan si gioca su 180′ ma l’approccio non vorrei cambiasse, vorremmo sempre cercare di chiudere la partita. Gli altri derby hanno avuto ognuno la loro storia. Il Milan resta una squadra forte, di qualità che può impensierire chiunque. Ha avuto difficoltà in stagione ma servirà grande attenzione, i precedenti, compreso quelli positivi come il successo che ci diede lo scudetto, non vanno in campo”

L’ultima domanda è una provocazione, chiedono a Inzaghi se lascerebbe mai in panchina un campione come Leao, come ha fatto Conceicao. Inzaghi ricorda i suoi dribbling da giocatore e sguscia via dicendo (dopo un sorriso): “Leao è un ottimo giocatore ma il Milan ha tanti giocatori che possono creare problemi, non c’è solo lui”.