Inter, Frattesi: dopo il gol, la verità: il messaggio social che ha allarmato i tifosi

Dopo l'esultanza liberatoria per essere tornato al gol, il centrocampista al termine della partita ha poi scritto un messaggio social ambiguo

Il ritorno al gol contro l’Udinese, l’esultanza scatenata poi il messaggio che preoccupa i tifosi. Davide Frattesi ha vissuto una serata intensa di emozioni nella sfida tra Inter e Udinese. Il centrocampista nerazzurro, oltre ad essere stato tra i protagonisti della vittoria ha siglato anche il secondo gol vittoria della partita. Dopo un lungo periodo senza giocare da titolare, il suo nome è tornato nel tabellino marcatori facendo esplodere di gioia i tifosi che hanno accompagnato per due volte l’esultanza del calciatore. Infatti, il tripudio carico di emozione e grinta, è culminato in un urlo liberatorio. Tuttavia, un post pubblicato sui social dopo il match ha generato preoccupazione tra i sostenitori interisti.

Il messaggio criptico di Frattesi sui social

Dopo la partita, Frattesi ha condiviso un messaggio enigmatico sul suo profilo Instagram: “Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. FORZA INTER!”

Queste parole, accompagnate da alcune immagini della partita e cuori nerazzurri, hanno suscitato numerose interpretazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nei commenti, non è mancato il supporto di compagni di squadra come Carlos Augusto e del noto tifoso interista e conduttore tv della RAI, Alessandro Cattelan.

Dubbi sul futuro e possibili interpretazioni

Il messaggio social di Davide Frattesi ha sollevato numerosi interrogativi su cosa volesse realmente comunicare. Alcuni hanno ipotizzato un riferimento a questioni legate al mercato o al suo futuro con l’Inter, visto che il centrocampista potrebbe lasciare il club a fine stagione. Altri, invece, hanno pensato a un malessere personale o a una situazione interna alla squadra. Tuttavia, non si tratta di problemi contrattuali o di tensioni con la società.

La vera ragione dietro il messaggio di Frattesi

La verità è più intima e delicata. Il riferimento di Frattesi riguarda una questione familiare molto importante per lui: la salute precaria della sua amata nonna. Già a gennaio, dopo la partita contro il Lecce, il calciatore aveva lasciato intendere di essere turbato da questa situazione: “È stato un mese un po’ particolare per me, perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove.”

Il sostegno dei tifosi e amici

Nonostante le preoccupazioni, i tifosi hanno risposto con grande affetto al messaggio di Frattesi, mostrando comprensione e vicinanza in questo momento difficile: “Qualunque cosa tu stia passando non sei solo, forza Davide!”

Non mancano poi le dediche degli amici: “Tutto quello che la tua splendida famiglia ti ha insegnato che ho vissuto ed ho avuto la fortuna di condividerlo in tanti momenti insieme dimostra il ragazzo umile rispettoso educato che sei… amico sempre presente, professionista esemplare senza mai una parola fuori posto, le cose andranno bene perché ti meriti tutto il meglio dalla vita. Tvb amico mio”.

E ancora: “La tua grinta di oggi la voglio vedere da qui fino alla fine del campionato! Da TUTTI! Forza ragazzi, grande Davidoneee”. C’è poi chi scrive: “Quando giochi con questa carica ti amo. E quell’esultanza…”

Ed infine: “Siamo tutti con te Davide non mollare, hai dei fantastici compagni e tifosi che ti stanno accanto: combatti e aiutaci a portare a casa i trofei, i sogni tutti insieme e rimani con noi per sempre”.

