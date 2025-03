Inter-Udinese, moviola: Barella graziato, i dubbi sul gol di Arnautovic

La prova dell’arbitro Chiffi a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito due giocatori

Daniele Chiffi, la scelta per Inter-Udinese, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. In questa stagione finora era stato molto altalenante in avvio ma poi si è ripreso ed ora è tra i più affidabili. Bene in Napoli-Juventus, incerto invece nel derby a San Siro poi si è infortunato e ora è alla seconda gara dopo il rientro. Vediamo come se l’è cavata.

I precedenti di Chiffi con Inter e Udinese

L’Inter, con la Juventus e il Frosinone, è la squadra che Chiffi ha incrociato più volte, ben 17 con quella di ieri. Il bilancio con i nerazzurri era di 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per la squadra milanese. Con l’Udinese Chiffi aveva 10 precedenti per un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima volta che aveva incontrato i bianconeri è stato il 19 ottobre scorso in Milan-Udinese 1-0. Chiffi aveva già diretto una sfida tra Udinese e Inter: l’1 maggio 2022 il match del Friuli è finito 1-2.

L’arbitro ha espulso Inzaghi

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Fontemurato con Bonacina IV uomo, Paterna al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha espulso Inzaghi ed ha ammonito Asllani e Barella dopo il 90’.

Inter-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Thuram cade in area di rigore a contatto con un difensore dell’Udinese. Giusto non fischiare perché l’attaccante francese è scivolato da solo. Al 12′ check del Var sul goal di Arnautovic per la posizione di partenza dell’attaccante austriaco che partecipa attivamente all’azione con un tunnel. Bijol tiene però tutti in gioco e la rete è regolare. Al 47′ Thuram a terra dopo un contatto con Ehizibue. L’Inter chiede il rigore ma Chiffi fa giocare. Inzaghi protesta e viene ammonito. Il fallo c’era ma era fuori area e in questo caso il Var non può intervenire. Al 75′ scontro durissimo tra Barella e Pajero ma l’arbitro lascia correre.

Al 91’ il primo giallo della gara ed è per Asllani per un fallo su Pafundi. Al 93’ secondo giallo ed espulsione per Inzaghi che urla contro Chiffi per protestare per un fallo non fischiato su Correa. Subito dopo l’Inter chiede un rigore per un contatto dubbio in area su Thuram. Prima del fischio finale ammonito anche Barella fallo tattico su Payero. Era diffidato, salterà la trasferta di Parma. Inter-Udinese finisce 2-1.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara ecco l’intervento del talent di Dazn, Luca Marelli, che segnala un errore di Chiffi: “All’arbitro è sfuggito fallo di Barella su Pajero che era meritevole di ammonizione per l’imprudenza dell’intervento del nerazzurro”