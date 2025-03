Inter, fai recuperare Lautaro: il Bayern perde anche un'altra pedina, difesa a pezzi

Inzaghi perde Taremi e incrocia le dita per Lautaro, Kompany è in totale emergenza: contro l'Inter il tecnico belga ha gli uomini contati in difesa

La corsa dell’Inter verso il triplete passa anche dalle prossime tre partite: il primo atto della semifinale di Coppa Italia col Milan, la trasferta di Parma in campionato e l’andata dei quarti di Champions in Germania col Bayern Monaco. Mentre Inzaghi spera di riavere quanto prima capitan Lautaro, il tecnico dei bavaresi Kompany se la passa davvero male: l’ultimo infortunio fa scattare l’allarme rosso in difesa.

Verso Bayern-Inter: la difesa dei tedeschi a pezzi

Martedì 8 aprile: è questa la data che i tifosi dell’Inter hanno cerchiato in rosso sul calendario. All’Allianz Arena va in scena la gara d’andata dei quarti di Champions che i padroni di casa affronteranno in totale emergenza. Già, nel corso della partita di Bundesliga che il Bayern Monaco ha vinto 3-2 col St. Pauli, s’è fatto male anche Hiroshi Ito ed è una perdita pesantissima per Kompany.

Sì, perché il duttile difensore giapponese poteva essere impiegato a sinistra per rimpiazzare Davies o al centro al posto di Upamecano. Invece, ora il tecnico belga sarà costretto ai salti mortali per ridisegnare il pacchetto arretrato in vista della doppia sfida contro i nerazzurri.

Quante assenze tra i bavaresi: chi è fermo ai box

Kompany incrocia le dita: è lotta contro il tempo per il totem Neuer, la cui presenza nel match d’andata è a forte rischio a causa dell’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare tutte le gare disputate nel mese di marzo. Probabilmente tra i pali toccherà ancora al 21enne Urbig, che in Europa ha già giocato nel derby degli ottavi contro il Bayer Leverkusen.

Non recupereranno – ed è una certezza – due pezzi pesanti della batteria difensiva: il terzino sinistro Alphonso Davies, che si è rotto il crociato con la nazionale canadese e ne avrà per almeno sei mesi, e il centrale Dayot Upamecano, che soffre di un problema alla cartilagine del ginocchio e potrebbe rientrare solo a fine stagione. A loro si è aggiunto Ito, finito nuovamente ko e sempre per lo stesso tipo di infortunio: la rottura del metatarso. Una vera e propria batosta per Kompany, che ha perso il nipponico ex Stoccarda per tre mesi.

Inter, Inzaghi perde Taremi ma spera in Lautaro

Con la difesa del Bayern Monaco in ginocchio, il recupero di Lautaro diventa ancora più importante. Inzaghi ci crede, lo spera. In base agli ultimi aggiornamenti forniti dalla Gazzetta dello Sport sulle condizioni del capitano, l’attaccante dovrebbe saltare anche l’andata del derby di Coppa Italia contro il Milan.

L’argentino, infatti, ha ripreso ad allenarsi solamente ieri mattina: dunque, perché forzare la mano? Meglio non correre rischi. Al Toro potrebbe essere riservato uno spezzone di gara col Parma per mettere benzina nelle gambe in vista del big match con la corazzata tedesca, a cui invece non prenderà parte Taremi. L’iraniano si è sottoposto ad accertamenti presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che, come riferito in una nota dall’Inter, hanno evidenziato “un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Salterà sicuramente le prossime tre partite.