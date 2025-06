Mondiale per club: Tunisi nella storia, vince con rigore parato al 101’ sotto gli occhi di Nicole Kidman. Bayern senza limiti

L'Espérance fa il colpaccio contro il Los Angeles. Vittoria storica e qualificazione agli ottavi ancora possibile. Nel Girone C domina solo il Bayern

Nel cuore del Tennessee, a Nashville, è andata in scena una delle sorprese più clamorose del Mondiale per Club. L’Esperance di Tunisi ha sconfitto 1-0 i Los Angeles FC, mandando in visibilio i suoi tifosi e guadagnandosi la sfida decisiva contro il Chelsea per accedere agli ottavi. Con un rigore parato al 101’, il club tunisino resta in vita nel girone D, a quota 3 punti, nella speranza di poter riuscire a passare il turno. Tutto liscio, invece, per il Bayern Monaco che mantiene il primato nel Girone C centrando la seconda vittoria consecutiva.

Belaili, talento ritrovato sotto gli occhi di Hollywood

Nella serata americana seguita dagli occhi di Nicole Kidman, Belaili è il protagonista assoluto del match Los Angeles – Espérance. L’ex promessa dal passato burrascoso – fu squalificato per due anni dopo la seconda positività alla cocaina – il numero 10 algerino ha fatto impazzire la difesa californiana. Dribbling, colpi di classe, tunnel e un gol da ricordare, infilando Hugo Lloris con un destro chirurgico sotto le gambe al 72’. Un gesto tecnico che ha mandato in estasi la panchina tunisina e gli spettatori rimasti svegli nella notte europea.

Los Angeles, tanta confusione e due gol annullati

La squadra americana, guidata da Steve Cherundolo, ha deluso. Nonostante le individualità importanti come Lloris, Giroud e Bouanga, l’approccio è stato timido e prevedibile. Due reti annullate per fuorigioco – la prima di Giroud, l’altra di Martinez – e tanti cross sterili sono la sintesi di una partita mai davvero in mano agli statunitensi. Poco gioco e molta approssimazione, anche a causa di un ambiente spento: stadio semi-deserto e trasferimento di oltre 3.000 chilometri da casa.

Rigore al 101′, ma Ben Said chiude la porta

Il colpo di scena arriva nel recupero infinito. Dopo un fallo netto di Guenichi su Marlon, l’arbitro norvegese Eskas – lo stesso che aveva negato un rigore a Belaili per presunta simulazione – concede il penalty ai Los Angeles. Dal dischetto si presenta Bouanga, ma Ben Said – glaciale sotto il sole torrido – intuisce e respinge il destro, firmando la parata più importante della sua carriera. L’Esperance può festeggiare: tre punti che valgono oro e la possibilità di sognare ancora.

Bayern già agli ottavi, Boca battuto a Miami

Kane e Olise trascinano i bavaresi. All’Hard Rock Stadium di Miami, il Bayern Monaco si qualifica agli ottavi con una vittoria di misura ma meritata contro il Boca Juniors. A segno Harry Kane e Michael Olise, con l’inglese autore anche di un assist. L’1-0 lo firma proprio Kane al 18’, con un sinistro preciso dopo aver controllato con eleganza in area. Il Bayern domina il primo tempo, ma nella ripresa cala d’intensità.

Merentiel illude il Boca, Olise lo punisce

A sorpresa, al 66’ arriva il pareggio argentino: Merentiel sfrutta le incertezze di Tah e Stanisic e batte Neuer con un destro potente. La gioia sudamericana, però, dura poco. All’84’, Kane serve sul secondo palo Olise, che insacca con il mancino per il definitivo 2-1. La squadra di Vincent Kompany passa il turno con una giornata d’anticipo.

Per gli argentini, invece, non è ancora finita al Mondiale per club: servirà battere l’Auckland City e sperare in un passo falso del Benfica contro il Bayern.