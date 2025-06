Bayern-Boca Juniors, moviola: i tedeschi battono anche il Var, due gol buoni e due annullati, vanificata prodezza su corner

La prova dell’arbitro Faghani a Miami nella gara del mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto iraniano ha ammonito tre giocatori

Alireza Faghani, la scelta per Bayern-Boca, è nato a Kashmar, in Iran, ma trasferitosi in Australia nel 2009 e da allora rappresentante della Confederazione calcistica dell’Oceania, è stato l’arbitro della partita inaugurale della competizione , terminata a reti inviolate tra Inter Miami e Al Ahly (Egitto). Solida esperienza internazionale alle spalle, l’arbitro 47enne ha diretto anche la vittoria del Barcellona per 3-1 sul River Plate nella finale del Mondiale per Club del 2015 e la vittoria della Francia per 4-3 sull’Argentina negli ottavi di finale del Mondiale 2018 in Russia. In totale, ha diretto 12 partite di Coppa del Mondo. Ha anche diretto la partita tra Brasile e Germania per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, andata a La Canarinha, ma vediamo come se l’è cavata all’Hard Rock Stadium di Miami il fischietto iraniano.

I precedenti tra le due squadre

I tedeschi non avevano mai affrontato prima il club argentino nella loro storia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti australiani Anton Shchetinin e Ashley Beecham (assistente 2), con l’americana Tori Penso IV ufficiale (ha arbitrato la Juve con l’Al Ain), l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Rojo, Advincula, Goretzka.

Bayern-Boca Juniors, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ gol annullato al Bayern: la prodezza direttamente da calcio d’angolo di Olise non vale perché Gnabry aveva commesso fallo sul portiere Marchesin. Primo giallo al 14′ per Rojo. Al 36′ ammonito Advincula per aver placcato Coman. Prima del riposo giallo anche per Goretzka.

Ammonito Di Lollo al 71′ per un’evidente trattenuta su Musiala. All’87’ il terzo gol del Bayern viene annullato: Laimer segna con uno scavino, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dopo 8′ di recupero Bayern-Boca finisce 2-1 e i bavaresi sono primi con una differenza reti di +11.