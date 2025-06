Boca Juniors-Benfica, moviola: follia Belotti, tre espulsi, quattro gol, Var decisivo

La prova dell’arbitro Ramos all’Hard Rock stadium di Miami nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il messicano ne ha ammoniti 4

César Ramos, la scelta della Fifa per Boca-Benfica, è internazionale dal 2014 ed ha 41 anni. Stimato a livello internazionale porta con sé un curriculum di tutto rispetto. Ha partecipato ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, arbitrando con maestria anche la semifinale tra Francia e Marocco nell’ultima edizione. Il suo pedigree, è arricchito da incarichi prestigiosi come la finale del Mondiale per club 2017 tra Real e Gremio. Vediamo come se l’è cavata stanotte il fischietto messicano all’Hard Rock stadium di Miami.

I precedenti tra le due squadre

E’ stato il primo confronto in assoluto tra il club argentino e la squadra portoghese.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alberto Morín e Marco Bisguerra con IV uomo Iván Barton di El Salvador, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Nunez, Carreras, Pavlidis, Costa, espulsi Herrera, Belotti e Figal

Boca-Benfica i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 44′ l’arbitro viene richiamato all’on field review dal Var per un colpo subito da Otamendi in area da Palacios e concede il rigore al Benfica: segna Di Maria mentre Herrera viene espulso per proteste. Primo giallo al 66′ per Nunez. Al 68′ ammonito Carreras che atterra Zenon. Al 70′ Belotti, da poco entrato, viene ammonito per gioco pericoloso visto che colpisce Costa con la gamba destra alta. Per il Var è da rosso: richiama l’arbitro all’on field review e il direttore di gara espelle l’ex azzurro.

Al 77′ proteste da parte del Benfica per un presunto rigore non fischiato ai danni di Pavlidis; nessun richiamo da parte del VAR. All’83’ giallo a Pavlidis che spintona ripetutamente un avversario. All’86’ ammonito anche Costa. All’89’ rosso anche per Figal dopou duro intervento su Florentino. Dopo 5′ di recupero finisce 2-2, un risultato che fa il gioco del Bayern.