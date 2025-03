Inter, la rinascita di Arnautovic: da scarto a risorsa, è lui il jolly di Inzaghi per il rush finale

La rinascita di Marko Arnautovic è forse la notizia migliore che l'Inter potesse sperare di ottenere dalla sfida all'Udinese: ora gli stop di Lautaro e Taremi preoccupano meno

In questo periodo di difficoltà per i tanti infortuni e gli impegni ravvicinati, l’Inter si gode la rinascita di Marko Arnautovic, che dopo il gol che ha aperto le danze contro l’Udinese si candida a un ruolo da protagonista nel rush finale della stagione dei nerazzurri per la felicità di Simone Inzaghi, che è alle prese con gli stop di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi.

La rinascita di Arnautovic

Dimenticatevi il Marko Arnautovic apparentemente svogliato e insicuro osservato la passata stagione. Negli ultimi due mesi l’attaccante austriaco ha decisamente cambiato marcia e mentalità, tanto da riconquistarsi a suon di buone prestazione e gol anche l’affetto di uno stadio intero che fino a qualche mese sembrava solamente attendere un suo errore per fischiarlo, come testimonia il lungo applauso che ha accompagnato la sua uscita dal campo contro l’Udinese dopo l’ottima prestazione condita dal gol che ha aperto le marcature.

Il cambio di marcia di Arnautovic, oltre che dalle ottime prestazione, è ovviamente testimoniato anche dai numeri. L’attaccante austriaco è infatti andato a segno in tutte le ultime cinque partita in cui è stato schierato titolare (due in Coppa Italia e tre in Serie A), risultando decisivo soprattutto in campionato, dove i suoi gol a Fiorentina, Monza e Udinese hanno regalato all’Inter nove punti fondamentali per conquistare e mantenere la vetta della Serie A.

Da scarto a jolly: è Arna l’uomo in più di Inzaghi per il rush finale

La rinascita di Arnautovic è ovviamente un’ottima notizia per l’Inter e Simone Inzaghi, che potrà fare affidamento su un terzo centravanti di livello oltre a Marcus Thuram e Lautaro Martinez – fino a poco fa considerati insostituibili visto proprio il rendimento deludente degli altri attaccanti in rosa – per il rush finale di questa stagione, che vede i nerazzurri impegnati su tre fronti e quindi obbligati a preservare il più possibile le energie, soprattutto quelle dei titolari.

Lautaro e Taremi infortunati

Questa rinnovata affidabilità di Arnautovic arriva inoltre in un periodo in cui l’Inter si trova in difficoltà numerica nel reparto avanzato. Contro l’Udinese Inzaghi ha infatti dovuto fare a meno di capitan Lautaro, il quale – come rivelato dall’allenatore – ha ripreso ad allenarsi solamente sabato e non è ancora tornato in gruppo, il che significa che con ogni probabilità non verrà impiegato nemmeno nel derby contro il Milan di mercoledì valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, con la speranza che possa recuperare almeno per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Ma Lautaro non è l’unico infortunato nell’attacco dell’Inter, che non potrà contare nemmeno su Mehdi Taremi, il quale ha comunque deluso le aspettative fin qui finendo con farsi superare da Arnautovic nelle gerarchie di Inzaghi. Come reso noto dai nerazzurri attraverso un comunicato ufficiale, l’attaccante iraniano ha infatti accusato un “risentimento agli adduttori della coscia sinistra” che lo terrà lontano dai campi almeno fino a metà aprile. Probabile dunque che, visto che l’alternativa Joaquin Correa non convince affatto, possa toccare proprio a Marko fare da spalla a Thuram in occasione del derby contro il Milan e poi in campionato contro il Parma, permettendo a Lautaro di recuperare con calma per la Champions.