Inter, il Bayern è messo sempre peggio: con Goretzka gli infortunati salgono a 8. E a Monaco scoppia il caso Müller

A 7 giorni dall’andata dei quarti di Champions i bavaresi perdono anche uno dei giocatori più in forma. Intanto la notizia dell’addio del veterano scuote l’ambiente

Molto probabilmente l’Inter affronterà un Bayern Monaco decimato dagli infortuni nell’andata dei quarti di finale di Champions League: anche Leon Goretzka, tra i più in forma nel team bavarese, è in dubbio per la partita in programma l’8 aprile a Monaco di Baviera. Intanto l’ambiente bavarese è scosso dalla notizia del mancato rinnovo del veterano Thomas Müller.

Bayern decimato dagli infortuni: si ferma pure Goretzka

I top team europei come il Bayern Monaco, abituati a frequentare la Champions League, hanno rose profonde e tante soluzioni in caso di emergenza. Tuttavia quando vengono a mancarti 8 giocatori per infortunio, di cui 5 titolari, anche per un top club come quello bavarese la situazione può diventare preoccupante. La notizia di oggi è infatti che Vincent Kompany rischia di dover fare a meno anche di Leon Goretzka nell’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter, in programma l’8 aprile a Monaco di Baviera.

Bayern, Goretzka in forte dubbio contro l’Inter

Goretzka oggi si è allenato a parte, a ritmo contenuto, a causa di un problema muscolare non ben chiarito dal Bayern. Il centrocampista verrà risparmiato da Kompany nella prossima gara della Bundesliga contro l’Augusta: la speranza è che il riposo permetta a Goretzka di recuperare in tempo per l’Inter, ma secondo la stampa tedesca le probabilità che possa scendere in campo all’Allianz Arena contro i nerazzurri sono ridotte.

Bayern: lento recupero per Coman, 8 gli infortunati

L’altra cattiva notizia in casa Bayern riguarda Kingsley Coman, attaccante che si è fermato all’inizio di marzo per una serie di piccoli problemi di poco conto, ma che messi uno dietro l’altro hanno ritardato il suo rientro. L’ultima gara dell’esterno ex Juventus risale all’11 marzo, nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayer Leverkusen: neanche lui dovrebbe farcela per affrontare l’Inter.

Con Goretzka e Coman sono 8 i giocatori indisponibili per Kompany: oltre all’esterno e al centrocampista mancheranno i difensori centrali Upamecano, Ito e Buchmann, l’esterno difensivo mancino Davies e il giovane regista Pavlovic, bloccato ormai da fine febbraio per la mononucleosi. E poi c’è Neuer, infortunatosi nella gara di andata col Bayer: il portiere sta provando un recupero disperato, ma molto probabilmente tra i pali dei bavaresi ci sarà il secondo Jonas Urbig, anch’egli vittima di un infortunio prima della sosta per le nazionali che, però, è tornato in campo sabato contro il Saint Pauli.

Il Bayern e il caso Müller

Gli infortuni non sono l’unico problema del Bayern in questo momento: l’ambiente bavarese è infatti agitato dal caso legato al mancato rinnovo di Thomas Müller. Il 35enne veterano desiderava un prolungamento annuale per poter disputare un’altra stagione con la squadra per cui ha giocato tutta la sua carriera, ma la dirigenza del Bayern gli ha detto di no: per la dirigenza è giunto il tempo di separarsi, ma non prima dell’avventura nel Mondiale per club.

Anche per Müller, il giocatore con più presenze nella storia del Bayern (oggi sono 741), è arrivata l’ora del “last dance”. Per lo meno con la maglia dei bavaresi.