Cristiano Ronaldo vuole il Mondiale per club: l’indiscrezione su Real Madrid e Inter. CR7 spinto dalla rivalità con Messi

Secondo i media inglesi il calciatore portoghese avrebbe espresso la forte volontà di giocare la prima edizione della competizione Fifa: Inter, Real Madrid e Al-Hilal ci starebbero pensando

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un contratto faraonico in Arabia Saudita: per molti avrebbe il significato di godersi gli ultimi anni di una carriera incredibile. Ma non è così per Cristiano Ronaldo che ha ancora fame di campo, di vittorie e di trofei. E ora avrebbe puntato il Mondiale per club.

La voglia di CR7

In Inghilterra sono sicuri Cristiano Ronaldo vuole partecipare a tutti i costi al Mondiale per Club. Il portoghese starebbe smuovendo mari e monti pur di prendere parte alla prima edizione della manifestazione-evento della Fifa che si svolgerà la prossima estate negli Stati Uniti. Ma nonostante la sua influenza e il suo “peso” non sarà semplice riuscire a realizzare quest’ambizione. La sua squadra, l’Al-Nassr, non partecipa alla competizione e il contratto del portoghese scade la prossima estate e al momento non è arrivato il rinnovo di cui si è parlato a lungo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’indiscrezione dall’Inghilterra

In Inghilterra la carriera di Cristiano Ronaldo continua a essere seguita con grandissima attenzione con il portoghese che continua ad avere molti contatti con l’ambiente Premier. E da Sky Sports UK una clamorosa indiscrezione: la voglia del portoghese di giocare il Mondiale per club avrebbe attirato l’attenzione di Real Madrid, Al Hilal e clamorosamente anche dell’Inter. Del resto il Mondiale per club metterà tutte le squadre europee un po’ in difficoltà. I calendari della prossima stagione di Juventus e Inter si presentano come un vero Tetris, un’estate di impegni prima del ritorno in serie A. E per i giocatori di riposo ce ne sarà pochissimo anche perché la prossima estate sarà quella del Mondiale vero e proprio.

L’Inter cerca una soluzione in attacco, Beppe Marotta è considerato da sempre uno dei “maghi” del parametro zero ma l’ipotesi Cristiano Ronaldo sembra un azzardo anche per un dirigente come lui. E non solo per una questione economica. CR7 porta con sè infatti anche un’attenzione mediatica che rischia di aver effetto su tutta una squadra. L’opzione Al-Hilal sembra al momento quella più praticabile.

L’effetto Messi

La voglia di Cristiano Ronaldo di giocare il Mondiale per club potrebbe avere anche qualcosa a che vedere con la sua grande rivalità con Leo Messi. Il portoghese e l’argentino si sono divisi quasi tutti i premi per 20 anni, hanno diviso gli appassionati del calcio tra quelli che preferiscono l’uno o l’altro. Ma la prossima estate il palco potrebbe essere tutto della Pulce, il suo Miami Inter è infatti una delle squadre che non solo partecipano ma ospitano anche l’evento. CR7 non vuole concedere le luci della ribalta al suo grande avversario e prova a inserirsi all’ultimo istante.