Cristiano Ronaldo, ko in Saudi e trasferta in Iran pericolosa: rischia 100 frustate

Momento delicato per CR7 e per il team guidato da Stefano Pioli. Oltre alla sconfitta in campionato ci si mette pure la delicata trasferta di Teheran

Giocare in Iran non è proprio quella che si definisce una passeggiata di salute. Allora non sorprende più di tanto, considerando anche il precedente del 2023, che l’Al-Nassr voglia evitare la trasferta sul campo dell’Esteghlal. A rischiare più di tutti è Cristiano Ronaldo con la sempre valida minaccia delle 100 frustate. Però la richiesta di disputare l’incontro in campo neutro ha trovato il secco rifiuto da parte del club del Golfo Persico.

Il precedente del 2023 che spaventa gli arabi

Ma perché l’Al-Nassr vuole giocare la partita in campo neutro? I turbamenti del club arabo derivano da un episodio accaduto nel 2023 che vide protagonista anche allora Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese venne ripreso mentre abbracciava e baciava sulla sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi. Per le leggi iraniane il gesto è considerato adulterio e pertanto punibile con 100 frustate.

La richiesta dell’Al Nassr e la replica iraniana

Capirete, quindi, che serpeggia un po’ di preoccupazione da parte dell’ex milanista Stefano Pioli e dei suoi calciatori per il clima e per la rigidità delle leggi iraniane. “A causa della brutta esperienza di Ronaldo a Teheran in quell’occasione, la partita dovrebbe essere giocata in campo neutro“, si legge nella lettera inviata dall’Al Nassr all’Esteghlal. La risposta è stata però negativa con i biancoblu che hanno garantito massima sicurezza per l’ex Pallone d’Oro e naturalmente anche per i suoi compagni.

Sconfitta in Saudi League per i gialloblù di Pioli

Dalle questioni extra-campo passiamo quindi a quelle interne al rettangolo di gioco. L’Al-Nassr ha perso ieri in casa dell’Al-Orobah. Cristiano Ronaldo è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti in coppia d’attacco con il rinforzo di gennaio Jhon Duran. A segnare per i gialloblù è stato Boushal: gol inutile però perché gli avversari ne hanno messi a segno due costringendo il team di Pioli alla sconfitta. Dopo 23 partite l’Al-Ittihad ha preso il largo in vetta alla classifica.