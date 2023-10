Cristiano Ronaldo, in Iran scoppia il caso dopo il match di Champions: rischia cento frustate

L'abbraccio a un'artista disabile in occasione del match tra Persepolis e Al Nassr rischia di costare caro a Cr7: in Iran un atto del genere è equiparato all'adulterio.

12-10-2023 22:42

Rischia di costare caro a Cristiano Ronaldo l’abbraccio a un’artista iraniana, Fatemeh, in occasione di una recente trasferta in Iran per la Champions League asiatica. Attorno a lui si è scatenato, infatti, un vero e proprio caso, col portoghese accusato di aver violato le ferree leggi religiose vigenti nel paese. Dovesse rimettere piede a Teheran o in un’altra città iraniana, l’ex asso di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oggi all’Al Nassr, potrebbe addirittura essere accolto a suon di frustate.

Cr7 in Iran per Persepolis-Al Nassr

Lo scorso 19 settembre, per la Asian Champions League, l’Al Nassr di Ronaldo ha giocato in trasferta contro il Persepolis, partita vinta 2-0 grazie a un’autorete di Esmaeilifar al 17′ della ripresa e al raddoppio di Qassem dieci minuti dopo. Enorme l’eccitazione dei tifosi locali per l’arrivo di Cr7 e delle altre stelle della formazione che milita nella Saudi Pro League: a migliaia quelli che hanno seguito l’autobus dell’Al Nassr prima e dopo il match.

L’abbraccio tra Ronaldo e l’artista Fatemeh

Tra i tifosi che sono riusciti ad avere un contatto ravvicinato con Ronaldo c’è stata Fatemeh, un’artista costretta purtroppo a fare i conti con una grave disabilità che le ha paralizzato l’85% del corpo. Il campione portoghese l’ha riconosciuta e l’ha salutata con eccezionale trasporto, un gesto naturale e spontaneo, che cozza però contro le rigide leggi del codice penale iraniano. Un abbraccio del genere con una persona non sposata, da quelle parti, è equiparato all’adulterio.

Cristiano Ronaldo rischia cento frustate

La circostanza curiosa è che la pena prevista dal codice per chi si macchia di un reato (si fa per dire) del genere è di cento frustate. Dovesse finire a giudizio e dovesse incappare in una condanna, Ronaldo rischierebbe di essere accolto – appunto – da cento frustate al momento del suo ingresso in Iran. Al momento non sono previsti incroci tra l’Al Nassr e altre formazioni iraniane, ma che succederebbe in caso di sorteggio malandrino? Insomma, per Ronaldo si profila l’ennesima battaglia giudiziaria: un’altra in corso è quella con la Juventus.