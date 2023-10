Saudi League, beffa Cr7, Kessie segna ancora, Benzema fermato dal Var: cosa è successo ieri

I risultati delle squadre dei campioni europei. Cr7 non segna dopo 6 gare consecutive, coreografia esplosiva per Brozovic, l'ex Real ancora a secco

07-10-2023 12:07

Sono state mandate in archivio le prime sei gare della nona giornata nella Saudi Pro League e il big-match è stato il derby tra Al Ittihad e Al Ahli che si è disputato in serata tra il calore dei 60.000 tifosi sugli spalti del King Abdullah Sports.

Le stelle europee, arrivate in Arabia Saudita durante il mercato estivo, continuano a far parlare di loro: dal gol decisivo di Kessiè al ritorno in campo di Benzema dopo l’infortunio, passando per Cristiano Ronaldo a secco di reti dopo 6 giornate consecutive. Intanto, dopo 9 turni, è l’Al-Taawon di Barrow al comando della classifica. L’Ah Hilal di Neymar e Milinkovic Savic, invece, scenderà in campo questo pomeriggio, alle 17, per la sfida contro l’Al Akhdoud.

L’Al-Nassr beffata nel finale: è solo 2-2

L’Al-Nassr viene beffata nel recupero dall’Abha Club. La squadra di Cristiano Ronaldo porta a casa solo un punto dopo aver indirizzato la gara nel primo tempo grazie per effetto delle reti di Otavio e Talisca. Nei minuti seguenti, i padroni di casa si rilassano un po’ troppo e lasciano entrare nel match gli ospiti, che prima lo riaprono con Bguir su rigore e, infine, la pareggiano pochi minuti prima del triplice fischio con Toko Ekambi.

Prestazione sufficiente quella di Marcelo Brozovic, omaggiato dai tifosi ospiti con una coreografia esplosiva: infatti, la gente di Riad prende ispirazione dal tatuaggio sul collo dell’ex Inter e fa spuntare sugli spalti un “boom” coreografico.

Il centrocampista croato, che non ha trovato nemmeno una volta la via del gol in campionato, ha messo a referto l’assist per il gol del compagno Otavio. Dunque, l’Al-Nassr ha interrotto il filotto di sei vittorie consecutive e sale a quota 19 punti: a secco di gol Cristiano Ronaldo dopo aver centrato 10 gol nelle ultime sei gare.

Il derby di Jedda è dell’Al Ahli: fermato Benzema

Il derby è dell’Al Ahli di Gabri Veiga e schianta l’Al Ittihad di Benzema con il risultato finale di 1-0. Proprio l’ex stella del Real Madrid, tornato in campo dopo aver saltato tre gare a causa di un infortunio, ha segnato la rete che sarebbe valso il pareggio se fosse stato ritenuto regolare dalla sala VAR. Non una performance ottimale quella del francese, ancora non al top della condizione in cui siamo abituati a vederlo.

A decidere la gara è stata una zampata di Kessiè, che proprio a inizio gara si è schiantato in un frontale testa a testa con Luiz Felipe. Tutto sommato, l’Al Ittihad ha tenuto palla senza, però, creare alcuna situazione pericolosa. La squadra di Benzema, dunque, resta a quota 19 punti con l’Al Ahli che li aggancia insieme all’Al Nassr di Ronaldo.

Saudi Pro League, si lavora per alzare il numero degli stranieri

La Saudi Pro League si è ritagliata il suo grande spazio tra i campionati più importanti del mondo ed in Italia viene trasmessa da La7 che ogni settimana manda in diretta la gara più importante. A tenere banco durante la sessione di calciomercato estiva sono stati gli enormi ingaggi che hanno richiamato l’attenzione dei più grandi calciatori del mondo. Proprio per questo motivo gli arabi starebbero pensato a una rivoluzione storica: secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbero pronti ad aumentare dagli attuali otto a dieci il numero degli stranieri presentabili in rosa.