Ronaldo e Brozovic d’Arabia: il video con kefiah e scimitarra per la festa nazionale saudita scatena il web

I due ex di Juventus e Inter appaiono in abiti tradizionali nel video diffuso sui social dall’Al-Nassr per celebrare il 23 settembre, data dell’anniversario della nascita del paese

22-09-2023 13:54

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kefiah in testa, scimitarra in mano e abiti tradizionali indosso: così Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic appaiono nel video diffuso sui canali social dell’Al-Nassr per celebrare il 23 settembre, giorno di festa nazionale in Arabia Saudita. Il filmato non ha mancato di scatenare polemiche sul web, con i calciatori accusati di essere disposti a tutto per denaro.

Ronaldo e Brozovic nel video dell’Al-Nassr per la festa saudita

È un vero e proprio cortometraggio quello che l’Al-Nassr ha pubblicato oggi sui propri canali social per festeggiare l’avvento del 23 settembre, giorno di festa nazionale per l’Arabia Saudita: in questa data viene celebrata la nascita del Regno, avvenuta nel 1932 ad opera di Re Abdulaziz.

Nel video si vedono tre ragazzi intrufolarsi nella sede dell’Al-Nassr e spiare i giocatori intenti a prepararsi per la festa: tra loro anche le stelle del calcio europeo trasferitesi in Arabia Saudita, come i due ex della serie A Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

Ronaldo e Brozovic con kefiah, scimitarra e abiti dell’Arabia Saudita

Ronaldo e Brozovic – ma anche l’ex stella del Liverpool Sadio Mané e il brasiliano ex Inter Alex Telles, loro compagni nell’Al-Nassr – indossano abiti tradizionali sauditi, portano la kefiah sulla testa e tengono in mano o alla cinta una scimitarra. Insomma appaiono totalmente calati nella tradizione del paese saudita: ad un certo punto del video sembrano anche accennare qualche passo di danza, con l’arma in mano. A dirla tutta Brozovic non appare molto coinvolto nella parte – il croato ha costruito una enorme popolarità social sulla sua faccia imperterrita di fronte a qualsiasi cosa gli capiti – mentre Ronaldo, da solito professionista, sorride e impugna la spada con disinvoltura.

Ronaldo e Brozovic in abiti sauditi: il web si scatena

Il video con Ronaldo e Brozovic ha riscosso enorme successo sui social tra i tifosi arabi, decisamente meno tra quelli italiani. Molti, infatti, accusano i calciatori di essere disposti a qualunque cosa pur di accontentare i loro facoltosi datori di lavoro. “Cosa non si fa pur di prendere tanti tanti soldoni”, scrive Joslen su Twitter. “Per il denaro farebbero di tutto”, gli fa eco Mic Ben. “Che tristezza, com’è caduto in basso Ronaldo”, accusa SFD. “Chissà quanto hanno preso per questa comparsata”, si domanda Joe. “Dite quello che volete, ma la faccia di Brozovic mi fa morire”, conclude infine Zucca provando a sdrammatizzare.