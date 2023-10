Cristiano Ronaldo investe una cifra record nel padel: la struttura incredibile su cui ha puntato

Il campione lusitano ha deciso attraverso la sua società di investimenti di partecipare a questa operazione che porterà a crescere il suo brand anche nel padel

Anche Cristiano Ronaldo è rimasto sedotto dalle potenzialità, da imprenditore, che può offrire il padel. la lista di chi ha deciso di investire è già importante, ma con l’esplosione del numero di praticanti le occasioni si sono moltiplicate con una forza esponenziale inducendo CR7 a guardare oltre.

Vincitore di 34 titoli con maglie di club e Nazionale e 5 volte Pallone d’Oro, Ronaldo sta investendo con la compagna e socia Georgina in settori e in industrie distanti dal mondo del calcio: cliniche, resort, attività collaterali e infine – da quanto si apprende – anche nel padel incomincerà a ricoprire un ruolo, anche se non da giocatore.

Cristiano Ronaldo entra nel mondo del padel

Nel 2025 è prevista, infatti, l’inaugurazione di un’avveniristica struttura con 17 campi, di cui 11 indoor e 6 outdoor che vedono l’attaccante portoghese, ex Juventus e Real Madrid oggi in forza all’Al-Nassr, tra i principali attori dell’operazione. L’ipotesi è stata confermata anche dal presidente della federazione lusitana:

“Per noi Ronaldo è il miglior atleta che abbia mai camminato sulla terra, un riferimento per i ragazzi e le persone di tutto il mondo e averlo come partner in questo progetto non poteva essere più emozionante e vantaggioso per il padel – le parole del Presidente della Federazione Portoghese di Padel Ricardo Oliveira a padelmagazine –, collaborare con Cristiano e Filipe de Botton, uno dei più grandi imprenditori portoghesi, è per noi un grande riconoscimento del potenziale che il padel ha ora”.

Fonte: ANSA

Il progetto

Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr

La Federazione portoghese di padel ha chiuso un accordo con un consorzio guidato da Lusofinança, che vede l’attaccante dell’Al-Nassr come uno dei principali investitori con ben 5 milioni di euro impegnati.

La struttura nascerà a Oeiras, con due tribune da 2000 spettatori e da 500 spettatori e ampi servizi per i praticanti, su un’area di 15.000 mq. Oliveira ha illustrato il progetto:

“Sarà un’infrastruttura a piena capacità per l’alto sviluppo del gioco. Qui avranno sede permanente gli uffici della Federazione e lì si svolgeranno la maggior parte delle preparazioni e degli allenamenti delle Nazionali, così come la maggior parte dei campionati nazionali e degli eventi dei circuiti professionistici. Qui svolgeremo tutta la parte formativa dei corsi. Ringrazio il Sindaco della città di Oeiras che da subito ha creduto sui benefici che porterà la struttura all’intera regione”. Il nuovo Club di CR7 sarà quindi un volano per la crescita del padel che nel Paese lusitano conta numeri da record: “Siamo passati da circa 3 club, 200 giocatori e 10 campi nel 2012 a oltre 300 club, 250.000 giocatori e oltre 1.000 campi nel Paese – conclude il Presidente Oliveira –. Stiamo facendo tutto il possibile per strutturare le basi di questo sport in modo che possa crescere in maniera efficiente e sostenibile”.

Il mondo di Ronaldo oltre il calcio

Come accennavamo, Cristiano ha preparato da anni il suo prossimo ingresso in ambiti professionali distanti dal mondo del calcio giocato affidandosi a una diversificazione delle attività: ristoranti, resort, capi di abbigliamento, linee firmate anche dalla compagna Georgina, occhiali da sole e cosmetici, passando per videogame e centri dedicati al trapianto di capelli.

Oltre al padel, il campione lusitano aveva manifestato interesse nei confronti del Grupo Cofina, la più grande azienda mediatica portoghese.

