Ronaldo, un gol così non l’aveva mai fatto: doppietta di Cr7 e l’Al Nassr vola

Il gol flash di Cr7 ad inizio partita contro l'Al Ahli perso dagli spettatori a causa dei fumogeni: per la prima volta nessuno vede la sua esultanza

23-09-2023 11:50

C’è chi contestò aspramente – in Arabia e non solo – la spesa dell’Al Nassr di 200 milioni per avere Cristiano Ronaldo sostenendo che ormai il portoghese fosse in grado di fare soltanto il suo “Siuuu” dopo i gol. Era la Supercoppa araba e l’Al Nassr di Rudi Garcia perse contro l’Al-Ittihad. A quasi un anno di distanza da quel momento ad essere protagonista resta sempre CR7 che ha segnato una doppietta in Saudi League, ma in un modo molto particolare, con un gol “inivisibile”, nella spettacolare partita di campionato vinta contro l’altra rivale: l’Al-Ahli che ha perso 4-3.

Il gol nella doppietta mai segnato così prima d’ora per CR7

Nella serata precedente alla festa nazionale saudita, a Riyadh si è svolta una partita spettacolare tra Al Nassr e Al Ahli, che ha regalato emozioni e gol a raffica. Il fenomeno portoghese ha giocato un ruolo determinante segnando una doppietta, contribuendo così alla quinta vittoria consecutiva dell’Al Nassr, che ha messo a segno ben 21 gol nelle ultime cinque partite.

Ma la vera particolarità è che il primo dei due gol che ha segnato non è stato visto da nessun tifoso – e nemmeno dal portiere avversario stesso – a causa dei tantissimi fumogeni che hanno invaso il campo; la sua conseguente esultanza con il suo “Sium” è stata persa da tutti: è la prima volta che CR7 segna un gol e che nessuno sia riuscito a vederlo e ad esultare.

Al Nassr-Al Ahli: una sfida ricca di emozioni, Cr7 devastante

La partita è stata ricca di numerosi tiri in porta, sin da subito con il primo gol di CR7 al quarto minuto di gioco. L’ex Milan Kessie ha riaperto le speranze per l’Al Ahli: un gol nato dal suo solito inserimento senza palla. Poi Talisca ha segnato il terzo gol per l’Al Nassr nel recupero del primo tempo. La seconda metà della partita è iniziata con il botto, con Mahrez che ha segnato su rigore per l’Al Ahli, ma Ronaldo ha allungato ulteriormente il vantaggio al 52′ con il suo secondo gol personale, portando il punteggio sul 4-2.

Gabri Veiga è rimasto fuori dai riflettori. L’Al Ahli ha continuato a cercare il gol fino alla fine e ha trovato il 4-3 con Albrikan a tre minuti dal termine, ma non è stato sufficiente. Ronaldo ha festeggiato la festa nazionale saudita con un’altra vittoria e ha confermato la sua leadership nella classifica dei cannonieri con 9 gol.

La7, la casa del campionato arabo in Italia

A trasmettere l’incontro ieri sera alle ore 19:30 è stata La7d (Lcn 29 DTT.) e la replica del match tra Al Nassr e Al- Ahli sarà visibile sabato 23 settembre 2023 alle ore 23.15 sull’ammiraglia La7. Ricordiamo che dal 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita, è visibile su La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.