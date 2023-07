Ronaldo si sente un pascià in Arabia ma è bufera per un post di Georgina

Accuse a Georgina Rodríguez per il suo ultimo post: un sorteggio su Instagram di una borda di un brand di lusso ma la titolare era appena morta

20-07-2023 15:34

È risaputo che l’impatto che può avere un profilo social con milioni di followers possa generare introiti pubblicitari pazzeschi. Immaginate ora Cristiano Ronaldo, l’apripista del calcio arabo che adesso attira i più grandi top player europei, con il suo profilo Instagram che conta quasi 600 milioni di followers. Oggi però al centro delle polemiche non c’è lui ma la sua compagna Georgina, protagonista sui social di una vicenda che ha destato molto scalpore dopo una campagna pubblicitaria.

Cristiano Ronaldo: l’apripista del calcio arabo e il suo brand CR7

CR7, in una recente intervista, ha parlato della centralità del suo ruolo e dell’impatto che ha avuto ogni club dal momento del suo arrivo. Impossibile smentirlo: quando arrivò in Italia alla Juve riuscì da solo a risollevare le entrate del club e del calcio italiano grazie al suo brand seguito in tutto il mondo. Oggi la mission forse più difficile: far scoprire al mondo il calcio arabo, da nessuno mai considerato prima dell’arrivo di CR7.

E se oggi il calcio arabo vuole superare il calcio turco, olandese ed europeo è grazie a lui che per la prima volta ha fatto sì che i club investissero soldi infiniti nell’acquisto dei calciatori più forti sul mercato. La concezione oggi è cambiata: giocare in Arabia non è più un miraggio ma concreta realtà, soprattutto per arricchirsi notevolmente.

Georgina, la compagna di Cr7 al centro di polemiche social

Georgina Rodríguez è una donna che, ancor prima di iniziare a frequentare Cristiano Ronaldo, era già molto attiva nelle reti social. Quando una persona lavora esponendo la sua vita e la sua routine sui social network, gli utenti sono spesso molto critici: ed è il caso dell’ultima sua campagna pubblicitaria.

Su Instagram Georgina accumula già più di 50 milioni di follower. Quindi, dato il suo alto impatto, ha dato l’opportunità ai suoi milioni di followers di partecipare a un sorteggio in cui offriva fino a sette borse di lusso delle migliori marche sul mercato. Questo è stato proprio il motivo per cui ci sono state centinaia di critiche nei suoi confronti, alcune senza alcuna pietà.

Il sorteggio della discordia sui social di Georgina Rodríguez

Il marchio di lusso Birkin è stato uno di quelli selezionati nel sorteggio. Il problema era che Jane Birkin, designer, cantante e attrice anglosassone, è morta lo stesso giorno della pubblicazione dell’immagine. E i seguaci, che sono sempre attenti a tutto ciò che accade, hanno voluto dare la loro opinione. Non sono stati pochi gli utenti che hanno rimproverato alla giovane influencer di “approfittare” del momento per attirare l’attenzione. Altri sostengono che è di pessimo gusto aver fatto tale pubblicazione proprio in questo momento, a poche ore dopo la morte della designer. Alcune critiche che sono state molto dure e altre sono state sul personale attaccando direttamente contro la compagna di Cristiano Ronaldo.

Comunque, lei non ha ancora cancellato il post, tutt’altro: ha già quasi due milioni di ‘mi piace’ al post su Instagram, con una fotografia che mostra lei con i diversi pezzi di lusso di alcune delle migliori marche di alta moda.