Inter senza Dumfries in Champions, ma il Bayern è messo peggio: dopo Neuer fuori anche Davies e Upamecano

Le condizioni dell’olandese preoccupano Inzaghi in vista dei quarti di finale, intanto i bavaresi continuano a perdere pezzi: infortuni gravi per i due difensori

Si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, in programma l’8 aprile in casa dei bavaresi. Le condizioni di Denzel Dumfries preoccupano Simone Inzaghi, mentre i tedeschi sono in piena emergenza: dopo il portiere Manuel Neuer si sono infortunati anche l’esterno sinistro Alphonso Davies e il centrale Dayot Upamecano.

Verso il Bayern, Dumfries tiene in ansia l’Inter

Denzel Dumfries ce la farà a recuperare dal suo infortunio in tempo per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco in programma l’8 aprile in Germania? Questa la domanda che assilla Simone Inzaghi, chiamato in questi giorni a provare soluzioni tattiche alternative alla presenza dell’olandese, vittima di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. In casa Inter si vira al pessimismo: la sensazione è che Dumfries possa recuperare in extremis per la gara di ritorno, in programma il 16 aprile a Milano.

Inter, ottimismo per Lautaro Martinez

Maggiore ottimismo in casa nerazzurra, invece, sulle condizioni di Lautaro Martinez, che la scorsa settimana ha lasciato il ritiro dell’Argentina e fatto rientro a Milano a causa di un problema muscolare: il Toro resterà probabilmente a riposo nel prossimo match di campionato contro l’Udinese e potrebbe restare fuori anche dal derby di andata di Coppa Italia col Milan, per poi farsi trovare pronto per le successive gare contro Parma e, appunto, Bayern Monaco.

Bayern in emergenza: infortunati Davies e Upamecano

Se Inzaghi è in ansia per Dumfries, il Bayern Monaco attraversa invece una vera e propria emergenza. Dopo Manuel Neuer, fermatosi nel match di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayer Leverkusen, e la sua riserva Urbig, durante la sosta per le nazionali il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany ha perso in un colpo solo due elementi chiave della propria squadra: Alphonso Davies e Dayot Upamecano.

Grave l’infortunio dell’esterno sinistro canadese, che nella partita vinta per 2-1 sugli Stati Uniti si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio: per lui si prospetta uno stop di almeno 6 mesi. Ma contro l’Inter il Bayern dovrà fare sicuramente a meno anche di Upamecano, al quale sono stati diagnosticati corpi mobili nel ginocchio sinistro: “significa che non sarà disponibile per l’FC Bayern per diverse settimane”, ha comunicato il Bayern.

Bayern, le soluzioni per Kompany contro l’Inter

Contro l’Inter, dunque, Kompany sarà costretto a ridisegnare la difesa del Bayern Monaco. Sull’out sinistro il tecnico dei bavaresi dovrebbe inserire Raphael Guerreiro, terzino portoghese tecnicamente dotato ma che dà meno garanzie sul piano atletico rispetto a Davies; al centro della difesa, accanto all’ex Napoli Kim, dovrebbe invece trovare spazio uno tra il giapponese Hiroki Ito e l’inglese Eric Dier. A Upamecano e Davies vanno inoltre aggiunti gli infortunati di lungo corso Pavlovic e Coman.