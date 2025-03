Inter, Taremi in nazionale è un fenomeno: 2 gol e l’Iran va ai Mondiali, le 7 già qualificate

L'attaccante dell'Inter non segnava dallo scorso 26 gennaio: torna in nazionale, segna una doppietta e trascina l’Iran al quarto Mondiale consecutivo

Si chiude la finestra di marzo per le gare delle nazionali e si aggiungono altre due selezioni qualificate al Mondiale del 2026, oltre alle cinque registrate nei giorni scorsi. Tre erano note fin dall’inizio: Stati Uniti, Canada e Messico, al massimo torneo internazionale come Paesi ospitanti. Le prime due nazionali a qualificarsi alla competizione in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Nord America sono state Giappone e Nuova Zelanda.

Taremi trascina l’Iran al Mondiale 2026

Si aggiungono l’Iran e l’Argentina. Dopo la nazionale del Sol Levante, con due giornate d’anticipo, l’Iran è la seconda a qualificarsi dai gironi di qualificazione asiatici. Decisivo il pareggio per 2-2 contro l’Uzbekistan del romanista Shomurodov grazie alla doppietta di Taremi, che quando torna in nazionale si trasforma.

In patria è il faro della squadra e in campo ripaga la fiducia: non segnava dal 26 gennaio, è tornato a farlo nella partita più importante con una prestazione di altissimo livello. Il gol qualificazione lo segna all’83’ e regala la quarta partecipazione consecutiva al Mondiale al suo Paese, la settima in totale. Uzbekistan che ora dovrà conquistare tre punti nelle ultime due gare per assicurarsi la prima storica qualificazione alla Coppa del Mondo.

L’Argentina domina e torna al Mondiale da campione in carica

L’Argentina conquista la qualificazione al Mondiale 2026 nel miglior modo possibile: domina il girone di qualificazione e nella partita decisiva batte per 4-1 i rivali di sempre del Brasile. Sfida infiammata ancor di più dalle dichiarazioni di Raphinha prima della partita: “Li batteremo… Assolutamente! Li picchieremo! In campo e fuori dal campo, se necessario”.

Anche senza Messi, fuori per infortunio, il Monumental ha visto ancora una volta la nazionale di Scaloni dare un segnale importante a tutte le concorrenti per la vittoria finale. Segnano Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone: primo gol con la nazionale per il figlio del ‘Cholo’. L’Albiceleste raggiunge quota 31 punti nel girone di qualificazione e torna al Mondiale con tutti i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato nel 2022 in Qatar.

Quando riprendono le qualificazioni

Le qualificazioni al Mondiale riprenderanno in tutto il mondo nel prossimo giugno, l’ultima finestra internazionale della stagione 2024/2025. Su quarantotto posti in totale, ne rimangono quarantuno a disposizione delle selezioni di tutto il pianeta.

Sempre a giugno, inizierà il percorso di qualificazione dell’Italia dopo l’eliminazione per mano della Germania dalla Nations League. La nazionale di Spalletti dovrà affrontare la Norvegia, Israele, l’Estonia e la Moldavia. Nelle prime due partite affronterà la selezione di Haaland e la Moldavia.