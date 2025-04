Inter-Bayern Monaco, Luis Henrique accende la sfida anche sul mercato: i bavaresi ci provano per il pupillo di De Zerbi

Il classe 2001 brasiliano si è messo in bella evidenza con la maglia dell'OM. Il club francese è pronto a battere cassa cedendolo in Serie A o Bundesliga: il punto sulla trattativa

Sfida in Champions, duello sul mercato. Inter-Bayern Monaco si apprestano ad affrontarsi nei quarti di finale di andata di Champions League e mettono nel mirino un obiettivo comune: Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Bayern e Inter su Luis Enrique del Marsiglia: un “regalo” per Kompany o Inzaghi

Stando a Sky Sports DE, il Bayern Monaco avrebbe allacciato i contatti con gli agenti di Luis Henrique manifestandogli la ferma volontà di portarlo in Bundesliga alla corte di Kompany. Proprio Kompany e il direttore sportivo Christoph Freund sono andati anche a osservare Luis Henrique dal vivo e sono rimasti favorevolmente colpiti.

Luis Henrique non piace di meno all’Inter, anche se Marotta non vuole rivoluzioni sul mercato. Su gianlucadimarzio.com si legge che il calciatore sudamericano è già stato sondato con un contatto diretto con il club francese, proprietario del suo cartellino. Per Inzaghi, Luis Enrique rappresenterebbe più di una semplice alternativa a Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Luis Henrique ha ricoperto il ruolo con profitto negli ultimi mesi con Roberto De Zerbi, che ha di recente smentito l’ammutinamento dei suoi giocatori. Da specialista negli uno contro uno, Henrique è diventato un giocatore più completo. Più pronto alla necessaria maggior attenzione difensiva che un campionato tattico come la Serie A andrebbe a richiedere.

Luis Henrique, quanto vuole il Marsiglia per cederlo

Sia l’Inter sia il Bayern Monaco sono ancora lontani dal chiudere la trattativa. Il Bayern Monaco deve formulare un’offerta ritenuta congrua dal Marsiglia. L’Inter è consapevole che è necessario un esborso di 30/35 milioni per liberarlo. Marotta e Ausilio non sarebbero orientati a spendere più di 25 milioni e per trovare la quadratura del cerchio potrebbero inserire dei bonus.

I rapporti tra le società sono solidi e potrebbero essere sfruttati per arrivare a un’intesa. L’Inter può, dunque, considerarsi avanti ma la concorrenza è agguerrita e non l’affondo decisivo andrà piazzato per evitare brutte sorprese dato che, come detto, il Bayern è in contatto prevalentemente con l’entourage del giocatore.

Luis Henrique al Mondiale per Club con l’Inter o il Bayern?

La speranza dell’Inter e del Bayern Monaco è condivisa: avere Luis Henrique tra le proprie file al Mondiale per Club in modo da poter accelerare il processo di inserimento nei meccanismi di squadra e da poterlo sfruttare sin dalla prossima, attesa, competizione internazionale. Il Marsiglia resta alla finestra avendo il proverbiale coltello dalla parte del manico: se si scatenasse un’asta ai francesi, ovviamente, non dispiacerebbe.

Il prezzo di Luis Henrique lieviterebbe garantendo un introito maggiore. La partita è già iniziata. Bayern Monaco-Inter non si gioca soltanto in Champions League, ma anche sottotraccia. Telefoni bollenti. Negoziati in pieno corso. Bundesliga o Serie A? Il futuro del talentuoso classe 2001 sarà presto deciso.