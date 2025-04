Bayern-Inter, Klinsmann: "Nerazzurri favoriti non solo per gli infortuni dei tedeschi, c'è un'altra ragione"

Il doppio ex Klinsmann analizza la sfida dei quarti di Champions tra Bayern e Inter: per chi fa il tifo e il retroscena del gruppo Whatsapp con i compagni del 1991.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È il giorno di Bayern Monaco-Inter, due squadre accomunate dai tre tedeschi che hanno reso grande i nerazzurri alla fine degli Anni 80 e l’inizio dei 90: Matthäus, il compianto Brehme e Klinsmann. Proprio quest’ultimo ha analizzato il big match in programma stasera all’Allianz Arena: secondo l’ex attaccante, a essere favorita è la squadra di Simone Inzaghi, e non solo per gli infortuni che hanno decimato i bavaresi.

Bayern-Inter: il pronostico del doppio ex Klinsmann

Jurgen Klinsmann arrivò a Milano un anno dopo Matthäus e Brehme, protagonisti dello storico scudetto del 1988/89 vinto ai danni del Napoli di Maradona. Il centravanti indossò la maglia nerazzurra per tre stagioni conquistando una Supercoppa Italiana e soprattutto la Coppa Uefa nel 1990/91.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In occasione dell’andata dei quarti di Champions tra le squadre del suo cuore, l’ex campione del mondo è stato intervistato da Sky Sports Germania fornendo il suo pronostico sulla sfida tra la capolista della Bundesliga e quella della Serie A. “Con tutti gli infortuni che si sono verificati finora, sarà estremamente difficile per il Bayern avere la meglio” spiega. “L’Inter è un osso duro e per me è la favorita in questo quarto di finale” sentenzia.

Inter favorita e non solo per gli infortuni del Bayern

Musiala è soltanto l’ultimo pezzo da novanta che si è andato ad aggiungere alla lunga lista degli indisponibili. Kompany, infatti dovrà rinunciare anche Neuer, Upamecano, Davis, Coman, Pavlovic e Ito. Stringerà, invece, i denti Kane, che pure non è al meglio. Nella conferenza stampa della vigilia, però, Inzaghi ha ricordato che se Atene piange Sparta non ride: anche l’Inter è alle prese con l’emergenza infermeria.

Proprio per questo motivo Klinsmann va oltre la questione defezioni e sottolinea come il club nerazzurro abbia “costruito una squadra negli ultimi sei o otto anni che ha raddoppiato le scelte in ogni posizione, con giocatori di prima categoria. Ecco perché i tifosi del Bayern non dovrebbero rimanere delusi, se la squadra non arrivasse a giocare la finale nel proprio stadio”.

Per chi tifa Klinsmann e il retroscena del gruppo Whatsapp

Inevitabile la domanda: per quale squadra batterà il cuore del doppio ex? Klinsmann non si sbilancia pur riconoscendo “la mia Inter era qualcosa di molto speciale, perché sono arrivato lì da ragazzo. Quello è stato il mio primo grande passo all’estero”. L’ex centravanti apre il baule dei ricordi: “Matthaus e Brehme erano già lì e vinsero subito il campionato. In Italia ho imparato tanto non solo in campo, ma soprattutto fuori. Sono maturato, ho appreso una nuova lingua e una nuova cultura. Ed è per questo che approdare all’Inter è stato probabilmente il passo più importante della mia carriera”.

Poi svela un retroscena: “Noi che abbiamo vinto la Coppa Uefa nel 1991 abbiamo un gruppo WhatsApp: ci mandiamo messaggi ogni giorno. E in questi giorni la chat è davvero calda”.