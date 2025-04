Bayern Monaco-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

All'Allianz Arena riparte il cammino in Champions League dell'Inter. Bayern Monaco decimato dagli infortuni per l'andata dei quarti: tutte le info su dove seguire la sfida.

Dopo aver eliminato il Feyenoord agli ottavi, riparte il cammino in Champions League dell’Inter. All’Allianz Arena la prima sfida dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, uscito vittorioso dal derby tedesco contro il Bayer Leverkusen.

Quando giocano Bayern Monaco-Inter

Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle 21 all’Allianz Arena. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo la doppia sfida nella fase a gironi nel 2022, entrambe vinte dai tedeschi. Mentre non si incontrano nella fase a eliminazione diretta dal 2011, quando l’Inter, reduce dal Triplete e dalla finale proprio contro il Bayern Monaco, passò il turno grazie alla regola dei gol in trasferta. Nerazzurri che poi furono eliminati ai quarti dallo Schalke 04.

Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni

Nelle ultime settimane il Bayern Monaco è stato decimato dagli infortuni. Uno su tutti, quello di Alphonso Davies: stagione finita per il canadese dopo la rottura del crociato. Fuori anche Upamecano per l’infortunio subito durante la finestra per le partite internazionali. Manuel Neuer non recupera in tempo dopo il problema al polpaccio accusato nella gara d’andata contro il Bayer Leverkusen. Kompany dovrà fare a meno anche della stella Musiala: stop di almeno otto settimane per il tedesco dopo la lesione al bicipite femorale nella sfida contro l’Augsburg (salterà anche il ritorno).

Negli ultimi giorni persino le condizioni di Harry Kane hanno preoccupato. L’Inglese è stato visto nel tunnel dello stadio dopo la partita contro l’Augsburg con una vistosa fasciatura alla caviglia. Nonostante ciò, dovrebbe stringere i denti e partire titolare. Stesso discorso per Laimer: qualche problema fisico ma partirà dal 1’. Chiudono il quadro degli infortuni Ito e Coman.

Situazione diversa per l’Inter che arriva alla sfida con decisamente meno problemi a livello di assenze. Pesa comunque parecchio quella di Dumfries, e insieme a lui rimangono ai box Zielinski e Taremi. Inzaghi vorrà riscattarsi subito dopo il pareggio in rimonta contro il Parma che ha rischiato di compromettere la corsa scudetto, ma il Napoli non ha sfruttato l’occasione.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Bayern Monaco-Inter, dove vederla in tv e in streaming

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Inoltre, la sfida dell’Allianz Arena sarà visibile in streaming su Sky Go e su NOW. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio.