Bayern choc, anche Kane ko, Muller dice addio: contro l'Inter giocherebbe così

Nuovo infortunio per i bavaresi, anche il bomber inglese è a rischio per l'andata dei quarti di Champions League con i nerazzurri, Kompany disperato

Non bastava l’assenza del portiere titolare, Manuel Neuer in porta, non bastava dover reinventare del tutto la difesa per i forfait di Upamecano, Ito, Guerreiro (che potrebbe stringere i denti) e Davies, o i dubbi su Pavlovic e Goretzka, i problemi di Coman e il crack di Musiala: ancora guai nel Bayern Monaco in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter di martedì. Rischia seriamente di saltare il match anche Harry Kane.

Dopo Musiala anche Kane va ko

Sembra una fattura, i bavaresi continuano a perdere pezzi. La lista di acciaccati e indisponibili si aggiorna di ora in ora e il bilancio del 3-1 in casa dell’Augusta diventa pesantissimo. Non si registra solo l’infortunio per Jamal Musiala che sicuramente salterà la prima sfida coi nerazzurri, ma anche un problema per Harry Kane.

Muller saluta dopo 25 anni al Bayern

Intanto è arrivato l’annuncio ufficiale di Thomas Muller, che dovrebbe giocare titolare contro la squadra di Inzaghi viste le tante assenze: l’attaccante a fine stagione saluterà il Bayern Monaco. Nel club dal 2000 all’interno del settore giovanile, ha trascorso tutta la sua carriera con i bavaresi. Bilancio eccellente: 2 Champions League, il record di vittorie in Bundesliga (ben 12), 6 coppe di Germania, 8 supercoppe di Germania, 2 Supercoppe Uefa e 2 Mondiali per Club.

Muller ha affidato il suo saluto a un post sui social: “Dopo le numerose speculazioni che mi hanno riguardato di recente, vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dal minutaggio, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare per vincere con questi colori. Un ruolo nel quale mi vedevo anche nel prossimo anno. Tuttavia, il club ha deciso in autonomia di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non era in linea con i miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni.

Rispetto questa decisione, che il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Vigilanza non hanno certo preso con leggerezza. Sento l’affetto di tutte le persone coinvolte nel mio lungo periodo al Bayern Monaco. Provo gioia profonda per aver giocato per la mia squadra del cuore per 25 anni, vissuti con incredibile intensità. Sarò sempre legato al Bayern, grazie ai tanti bei momenti insieme. Ora mi concentro a pieno sui nostri obiettivi per quest’anno. Sarebbe un sogno per me portare a casa di nuovo la Bundesliga e raggiungere la finale di Champions League da giocare in casa. Darò tutto per questo.”

La probabile formazione del Bayern in Champions

Questa la probabile formazione del Bayern per la gara di martedì in Champions League contro l’Inter: Urbig; Laimer, Dier, Kim Min-Jae, Stanisic; Kimmich, Palhinha, Gnabry, Guerreiro; Muller; Sane.