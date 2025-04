Champions League, le partite di oggi: spicca Arsenal-Real Madrid

Riflettori puntati sulle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League: il programma completo, gli orari e dove seguirle in diretta tv e streaming

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Torna la Champions League e si accendono i riflettori sulle sfide d’andata dei quarti di finale. Resta in corsa una sola italiana: l’Inter di Inzaghi, attesa da un doppio confronto ad altissima intensità contro il Bayern. Match da brividi anche sugli altri campi, con incroci che promettono grande spettacolo: l’Arsenal se la vedrà con il Real Madrid, il Barcellona incrocia il Borussia Dortmund, mentre il PSG affronta la sorpresa Aston Villa.

Champions League, quarti di finale: dove vedere in tv e streaming

Arsenal-Real Madrid martedì 8 aprile ore 21:00 Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Now Bayern-Inter martedì 8 aprile ore 21:00 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 272, Now Barcellona-Dortmund mercoledì 9 aprile ore 21:00 Amazon Prime Video PSG-Aston Villa mercoledì 9 aprile ore 21:00 TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Now Forse ti può interessare Bayern choc, anche Kane ko, Muller dice addio: contro l'Inter giocherebbe così Nuovo infortunio per i bavaresi, anche il bomber inglese è a rischio per l'andata dei quarti di Champions League con i nerazzurri, Kompany disperato Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I quarti di finale di Champions League si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, sia il singolo evento sia la diretta gol, e in streaming su Sky Go e NOW. In esclusiva su Amazon Prime una partita del mercoledì: questa settimana tocca a Barcellona-Dortmund. Sarà possibile seguire anche un match in chiaro tra club stranieri su TV8 e la scelta è ricaduta sul PSG-Aston Villa.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Champions League: le gare di oggi, martedì 8 aprile

I campioni d’Europa in carica del Real Madrid fanno tappa a Londra, precisamente all’Emirates Stadium, per affrontare l’Arsenal. La squadra di Arteta sogna il colpaccio contro i Blancos di Ancelotti. Per i Gunners, la Champions rappresenta l’unico trofeo ancora alla portata, vista la fuga del Liverpool in Premier League. Dall’altra parte, però, c’è una squadra che ha scritto la storia di questa competizione: il Real è ancora in corsa su tutti i fronti e vanta un feeling speciale con le notti europee.

L’Inter di Inzaghi, invece, vola in Germania per affrontare un Bayern ridotta ai minimi termini. I nerazzurri stanno vivendo una campagna europea da incorniciare: dopo aver chiuso la fase a gironi al quarto posto, a due soli punti dal Liverpool capolista, Lautaro e compagni hanno superato con autorità il Feyenoord agli ottavi, guadagnandosi con merito il pass per i quarti. Più tortuoso, invece, il percorso del Bayern: niente qualificazione diretta agli ottavi, ottenuta solo dopo il successo ai playoff contro il Celtic. Poi il riscatto nel derby tutto tedesco contro il Leverkusen.

Champions League: le gare di domani, mercoledì 9 aprile

Altro spettacolo all’orizzonte tra Barcellona e Borussia Dortmund, una sfida che promette scintille. I blaugrana stanno costruendo una stagione che potrebbe essere da incorniciare: dopo aver alzato al cielo la Supercopa de España a gennaio, sono ancora in corsa su tutti i fronti. Il recente pareggio contro il Real Betis, complice il passo falso del Real Madrid, ha permesso ai blaugrana di allungare a +4 in vetta alla Liga. Dall’altra parte, il Borussia Dortmund sono invischiati nella battaglia per garantirsi un piazzamento nella parte alta della Bundesliga.

A Parigi, invece, il PSG ospita l’Aston Villa nell’unica sfida trasmessa in chiaro e gratis in TV. I parigini arrivano all’appuntamento con la testa sgombra, forti della matematica conquista della Ligue 1 nell’ultimo weekend. A maggio, inoltre, dovrà disputare la finale della Coupe de France. Di fronte, però, troveranno un Aston Villa determinato: tornati in Champions, gli inglesi non vogliono fermarsi.