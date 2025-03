Come funziona il ranking Uefa per avere il posto extra in Champions

Alcune federazioni possono essere premiate con i performance spots

Nella Champions in corso l’Italia ha schierato 5 squadre, una in piu’ rispetto alle 4 che le sarebbero spettate in base ai tradizionali criteri Uefa. La nostra federazione ha usufruito, come quella tedesca, dei performance spots, attraverso cui l’Uefa ha premiato quelle che nella stagione 2023-24 hanno primeggiato nel ranking stagionale per nazioni. Questo posto in piu’ va alla squadra che nel proprio campionato si classifica subito dietro a quelle gia’ ammesse alla Champions. Il ranking Uefa per nazioni riguarda le federazioni e non va confuso con quello per club, che determina le fasce di appartenenza delle squadre in vista dei sorteggi. Il ranking per nazioni premia le federazioni attraverso i risultati dei club delle ultime 5 stagioni nelle tre coppe europee, stabilendo il numero di club che di anno in anno ciascuna federazione puo’ schierare nella stagione successiva. Il ranking per nazioni stagionale considera invece solo l’ultima annata. Il ranking si basa sul coefficiente Uefa.