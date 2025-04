Inter: da Marotta sviolinata a Inzaghi con vista rinnovo, poi il messaggio a Bologna e Barcellona

Il presidente celebra i meriti dell’allenatore dopo l’approdo alla semifinale di Champions e avverte le prossime rivali: “Non siamo sfavoriti rispetto ai catalani”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ha elogi per tutti Beppe Marotta, dopo l’approdo dell’Inter in semifinale di Champions League: il presidente nerazzurro elogia Simone Inzaghi, parlando della volontà di rinnovare il contratto dell’allenatore. Ma Marotta manda anche messaggi a Bologna e Barcellona, prossimi avversari dei nerazzurri in campionato e in Europa.

Inter, il giudizio di Marotta sulla stagione

Beppe Marotta si gode la sua Inter, arrivata alle semifinali di Champions League, e di fatto ringrazia tecnico e squadra per una stagione che definisce “molto positiva” a prescindere da quelli che saranno i risultati finali. “Raggiungere la semifinale di Champions League è motivo di grandissimo orgoglio per il club – le parole di Marotta a Sky Sport -, per i nostri tifosi e la proprietà ma soprattutto per il nostro allenatore che ha grandissimi meriti in questo risultato e soprattutto per la squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, la sviolinata di Marotta a Inzaghi e le sue parole sul rinnovo

Marotta torna poco dopo su Simone Inzaghi, lanciandosi in un lungo elogio dell’allenatore: un tecnico completo sotto ogni punto di vista per il presidente dell’Inter, pronto a proporgli il rinnovo di contratto. “Considero Inzaghi un allenatore giovane che però ha tantissimi valori e qualità: è un vincente o quantomeno cerca sempre la vittoria, è un buon allenatore dal punto di vista tattico e della preparazione ed è altrettanto bravo nel gestire un gruppo che è con lui ormai da qualche anno e che a sua volta è cresciuto acquisendo una mentalità diversa”.

Sulle trattative per il rinnovo Marotta non si pronuncia, ma dalle sue parole traspare tutta la sua determinazione nel volersi tenere stretto Inzaghi. “Ha ancora un contratto di un anno – continua Marotta – ma è giusto che un tecnico non vada in scadenza, almeno per la mia mentalità: sicuramente ci siederemo con Inzaghi a ‘bocce ferme’ per prolungare il contratto, ma sarà un incontro veloce e piacevole”.

Bologna-Inter, per Marotta “la gara più importante dell’anno”

Il Bayern è già il passato per l’Inter, che domenica affronterà il Bologna in una 33a giornata che potrebbe risultare di fondamentale importanza nella lotta scudetto col Napoli. Per Marotta quella al Dall’Ara è una gara chiave. “Secondo me è la partita più importante dell’anno contro una squadra che a sua volta considererà altrettanto importante questa partita. Ci giochiamo una fetta di un’altra competizione che è il campionato, ma l’Inter è abituata e deve abituarsi ancora di più a competere ogni tre giorni in competizioni di questo livello”.

Inter, Marotta e il messaggio al Barcellona

Più in là, il 30 aprile, è fissata invece l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Marotta invia un messaggio chiarissimo ai catalani: l’Inter non ha alcuna paura di affrontare i catalani. “Vincere la Champions forse è l’unica cosa che mi manca, quindi sarebbe un motivo di grande soddisfazione – la confessione di Marotta – Io lo considero un sogno, ma siccome i sogni spesso si avverano dobbiamo crederci. Sono certo che questa è una squadra che ci può togliere tante soddisfazioni: non partiamo sfavoriti rispetto al Barcellona, abbiamo l’obbligo di credere in noi stessi e nelle nostre capacità”.