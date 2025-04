Lautaro leader vero. Il gol, la strigliata a Kompany e lo sfogo in tv: “L’Inter ha due c… così”

L’argentino l’uomo partita col Bayern: sua la rete che ha rimesso il match in parità, poi l’abbraccio ai tifosi e la dichiarazione sul carattere dei nerazzurri

Lautaro Martinez è il volto dell’Inter che vola in semifinale di Champions League e tiene vivo il sogno del triplete. Nel ritorno dei quarti l’argentino segna il gol del pari contro il Bayern, cacciando via la paura di non farcela, esulta a lungo con i suoi tifosi, striglia il tecnico avversario Kompany e a fine gara si sfoga in tv: “L’Inter ha due c… così”.

Inter, la partita da leader di Lautaro

Ci sono attaccanti a cui piace segnare e che magari si nascondono per 90’ prima di buttare dentro la palla decisiva. E poi c’è Lautaro Martinez, centravanti combattente dell’Inter che approda in semifinale di Champions League al termine di una battaglia col Bayern Monaco: il Toro firma una partita da vero leader, lottando su ogni pallone, vincendo contrasti e rincorrendo i difensori di Kompany quando si gettano in avanti. E che, al momento giusto, è sempre pronto a segnare gol pesanti. Gol come quello dell’1-1, una zampata in area di rigore dopo un pallone ciccato da Kimmich, che ha aiutato l’Inter a ritrovare il coraggio e a lanciarsi poi verso la vittoria.

Inter, l’esultanza di Lautaro

E Lautaro a lanciare la squadra di Simone Inzaghi, lo fa anche con la sua esultanza: si arrampica sulla recinzione per avvicinare i tifosi, poi li guarda fissi e allarga le braccia come ad avvolgerli in un abbraccio. “Andiamo avanti insieme”, il messaggio che manda e che l’Inter recepisce, riuscendo poi a firmare il 2-1 prima del 2-2 definitivo di Dier.

Inter, Lautaro striglia Kompany

L’elettricità di Lautaro nel corso dei 90’ si sfoga anche su Vincent Kompany, il tecnico del Bayern che si agita a bordocampo, urlando verso i suoi giocatori e protestando con l’arbitro. A un certo punto Lautaro non lo regge più: si avvicina a lui, gli parla puntandogli l’indice. È una ramanzina, una strigliata con cui chiede al tecnico belga dei bavaresi di rispettare l’Inter, il suo pubblico, il Meazza. Funziona, Kompany dopo sarà più tranquillo: evidentemente anche lui subisce il carisma da leader di Lautaro.

Inter, le date della semifinale col Barcellona

E da leader Lautaro, ovviamente, parla. Ai compagni, ma anche davanti alle telecamere. Nell’immediato post gara l’argentino sfoga tutta la sua grinta con una battuta sboccata: “L’Inter ha due c… così”, dice ad Amazon. “Ci abbiamo messo tantissimo lavoro, sacrificio, lottando con un calendario veramente con tantissime partite ravvicinate. Ma l’Inter non molla: ha personalità, cuore, testa. Oggi abbiamo sofferto e l’Inter un’altra volta ha dimostrato che può fare tante cose”.

L’obiettivo è vincere tutto, fare il triplete. “Noi ogni anno pensiamo a vincere tutto. Questa è la mentalità. Ora abbiamo una semifinale importante contro un grande avversario, il Barcellona ha tanta storia. Ora, però, pensiamo al campionato”. L’andata sarà a Barcellona il 30 aprile, ritorno a San Siro il 6 maggio.