Juventus, con lo stop di Yildiz prima chance per Kolo Muani accanto a Vlahovic: il francese si gioca il futuro 

Il turco verso il forfait col Parma: al suo posto Tudor potrebbe concedere un’occasione al francese, mai schierato dal 1’ insieme al serbo, neanche da Motta

Kenan Yildiz si ferma e allora Randal Kolo Muani ha l’occasione di far vedere a Igor Tudor di poter essere importante per la Juventus di oggi e del futuro: contro il Parma il francese potrebbe scendere per la prima volta dal 1’ accanto a Dusan Vlahovic, dimostrando una versatilità che potrebbe tornare utile ai bianconeri anche nella prossima stagione.

Juventus, Yildiz probabile assente col Parma

La Juventus dovrà probabilmente fare a meno di Kenan Yildiz nella gara di lunedì a Parma: il fantasista turco ha rimediato una forte contusione alla coscia in allenamento ed è seriamente in dubbio per la prossima partita. Lo stop di Yildiz, però, offre un’importante occasione di riscatto a Randal Kolo Muani, finito ai margini del progetto tecnico bianconero con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo in panchina di Igor Tudor.

Juventus, Kolo Muani solo riserva di Vlahovic con Tudor

Finora il tecnico croato ha utilizzato poco Kolo Muani: l’ex Psg è rimasto in panchina nel match d’esordio di Tudor col Genoa ed è poi subentrato a metà ripresa sia contro la Roma che con il Lecce. In entrambi i casi, Kolo Muani ha sostituito Dusan Vlahovic, attaccante il cui rilancio Tudor ha posto tra le priorità della sua gestione tecnica. A Parma la situazione può cambiare: Kolo Muani potrebbe infatti giocare accanto a Vlahovic dal 1’.

Juventus, la prima volta di Kolo Muani dal 1’ con Vlahovic

Si tratterebbe di una prima volta in assoluto nella Juventus di quest’anno: anche Motta, infatti, non ha mai schierato i due attaccanti contemporaneamente nella formazione titolare. Dall’arrivo del francese a gennaio, Kolo Muani e Vlahovic hanno giocato insieme appena 53 minuti: la prima volta nel match casalingo con l’Empoli, quando il serbo subentrò a Yildiz al 65’, mentre Kolo Muani, partito titolare, restò in campo fino al fischio finale; la seconda nella trasferta di Cagliari, dove i ruoli si invertirono, con Vlahovic titolare e in campo fino al 90’ e Kolo Muani impiegato a gara in corsa (entrò al 62’ per Francisco Conceiçao).

Questi due scampoli di gara sono gli unici in cui la Juventus ha schierato insieme i suoi centravanti: in entrambi i casi il francese lasciò la zona centrale del campo a Vlahovic, sistemandosi sull’out destro.

Juventus, Kolo Muani si gioca il futuro

Col Parma Kolo Muani potrebbe dunque avere la chance di dimostrare a Tudor la propria duttilità tattica e la capacità di incidere anche in un ruolo diverso da quello di punta centrale, riuscendo magari a ricavare un minutaggio maggiore in questo finale di campionato. Minutaggio che il francese potrebbe utilizzare per convincere poi Cristiano Giuntoli a riscattarlo a fine stagione dal Psg, dove Kolo Muani non vuole tornare. Insomma, in una partita accanto (o alle spalle di) Vlahovic, Kolo Muani si gioca una fetta del suo futuro in bianconero.