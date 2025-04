Juventus, tra Tudor e Giuntoli è scoppiata la scintilla: cosa è successo in allenamento

Feeling sorprendente tra il tecnico croato e il ds bianconero, crescono le chances che l'allenatore possa essere confermato se centrerà la Champions

E al terzo allenatore scoppiò l’amore. Dopo aver vissuto un anno avvelenato con Allegri in panchina, sfociato nel celebre sfogo del tecnico livornese a coppa Italia vinta, e dopo mesi di incomprensioni con Thiago Motta, che pure aveva scelto lui, pur pentendosi, Cristiano Giuntoli sembra aver trovato finalmente un tecnico con cui andare d’accordo. Per ora – grazie anche ai risultati, ovviamente – con Tudor sono tutte rose e fiori.

Il difficile rapporto con Thiago Motta

Giuntoli è abituato ad essere una figura preponderante negli spogliatoi ed è per questo che con Thiago Motta, dopo l’innamoramento iniziale, la luna di miele è finita presto. Il tecnico italo-brasiliano aveva alzato un muro tra lui e la squadra da una parte e i dirigenti dall’altra. Sicuramente l’intesa era superiore rispetto ai tempi di Allegri, ma rimaneva insoddisfacente.

Le mosse di Tudor

Tudor ha dato una svolta non solo tecnica alla Juventus. Ha smesso i panni di sergente di ferro, senza per questo snaturarsi come dimostrano i rimproveri “pubblici” a chi l’ha deluso (i subentrati nella gara con il Lecce). Il tecnico croato ha saputo alternare metodi duri ad inattese “dolcezze” nei confronti dei giocatori. E ha capito poi che se vuole rimanere a lungo su quella panchina, deve trovare la giusta intesa con il ds.

Missione per ora riuscita, Tudor ha abbattuto quello steccato tra la squadra e l’area tecnica che aveva eretto Thiago Motta e su La Repubblica si legge un esempio quantomai significativo.

Alla ripresa degli allenamenti, per ricordare a tutti che il finale sofferto col Lecce stava costando carissimo “a fare la predica negli spogliatoi è stato il dg, ma in perfetta sintonia con Tudor. «La prossima volta tocca a te» si sono strizzati l’occhio dirigente e allenatore, il quale poi si è dedicato a rimproverare le riserve per il modo sciatto con cui erano entrati in partita”.

Come Tudor spera di mantenere la panchina

Tudor vuol meritarsi la riconferma e sa bene che potrebbe anche non bastare il quarto posto. Molto dipenderà da come eventualmente la Juve arriverebbe in Champions, dalla crescita dei giocatori (specie i nuovi acquisti, da Koopmeiners a Nico Gonzalez che stanno dando importanti segnali in tal senso), dalla fiducia che saprà guadagnarsi presso la squadra, il ds e la proprietà. Dalla sua ha anche un ingaggio ridotto, specie se paragonato a quello dei big di cui si parla (da Conte a Guardiola). E ovviamente voce in capitolo ce l’avrà anche e soprattutto Giuntoli con cui sta nascendo questo feeling speciale.