Juventus, da Capello bordata a Giuntoli su Szczesny. Intanto il d.s. boccia Di Gregorio: ora vuole De Gea

Per l’ex allenatore il club ha commesso un grave errore nel lasciar andare il polacco, oggi tra i leader del Barcellona. E intanto il suo sostituto ha già le valigie

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fabio Capello torna a criticare la Juventus e in particolare Cristiano Giuntoli: per l’ex allenatore lasciar andare Wojciech Szczesny è stato uno degli errori più gravi di questa stagione. Un errore che lo stesso d.s. pare aver ammesso: il sostituto del polacco, Michele Di Gregorio, sarà messo sul mercato, al suo posto la Juve punta a ingaggiare David De Gea della Fiorentina, portiere con diversi tratti in comune con Szczesny.

L’ex Juventus Szczesny eroe del Barcellona

Un’estate fa Cristiano Giuntoli decise che la Juventus avrebbe potuto fare a meno di Wojciech Szczesny, portiere ritenuto vicino alla fine della carriera e con uno stipendio piuttosto pesante – guadagnava 6,5 milioni di euro netti l’anno – per il monte ingaggi dei bianconeri. La storia è nota: dopo aver lasciato la Juve e annunciato il ritiro, Szczesny è finito a parametro zero al Barcellona, in cerca di un rimpiazzo per l’infortunato Ter Stegen, risultando finora decisivo per la straordinaria stagione dei blaugrana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, la bordata di Capello a Giuntoli su Szczesny

Dopo l’approdo del Barça in semifinale di Champions League, Fabio Capello è tornato sulla stagione di Szczesny, bacchettando Giuntoli e la Juventus per essersi lasciati scappare uno dei migliori portieri in circolazione a livello mondiale.

“La Juventus non ha capito il valore di questo giocatore – le parole dell’ex allenatore a Sky Sport -. Lo hanno trattato come un pensionato, ma è ancora un top. Szczesny dimostra una tranquillità impressionante, è un leader. Alla Juve sarebbe servito”.

Juventus: Di Gregorio bocciato, Giuntoli vuole De Gea

La tesi di Capello, di fatto, pare essere condivisa ora dallo stesso Giuntoli, almeno a giudicare dall’indiscrezione di mercato lanciata oggi da Sandro Sabatini. Nel suo podcast, il giornalista ha infatti riferito che la Juventus avrebbe intenzione di mettere in vendita Michele Di Gregorio, il portiere scelto da Giuntoli per sostituire Szczesny, e di acquistare un altro numero uno.

Nei piani della Juve, l’ex Monza dovrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 18 milioni di euro: quella cifra verrebbe poi reinvestita per arrivare a David De Gea, 34enne portiere spagnolo rinato alla Fiorentina dopo essere finito ai margini nel Manchester United. Tanti i tratti in comune tra De Gea e Szczesny, a partire dall’esperienza internazionale e dalla grande personalità.