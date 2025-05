Pagelle Atalanta-Roma 2-1: Lookman-Sulemana, è festa Champions. Crollo Ranieri: Rensch e Dovbyk flop

Top e flop della partita Atalanta-Roma, valevole per la 36a giornata di serie A 2024/2025: Gasperini centra la qualificazione. Cristante non basta: per i giallorossi si mette male

L’Atalanta si aggiudica lo scontro diretto con la Roma che chiude il programma della 36a giornata di Serie A e conquista matematicamente la quinta qualificazione in Champions League negli ultimi sette anni. Tra i padroni di casa benissimo Lookman, ma l’eroe a sorpresa è il jolly pescato dalla panchina da Gasperini: Sulemana. Ranieri crolla sul più bello: ok l’ex Cristante, bocciati Rensch e Dovbyk.

Atalanta-Roma: la sblocca subito Lookman

La posta in palio è altissima al Gewiss: Atalanta e Roma sono infatti in corsa per un posto in Champions. Al 9′ padroni di casa in vantaggio: percussione di De Ketelaere, che salta secco Ndicka per poi scaricare su Lookman. Rensch inspiegabilmente si stacca dalla marcatura e consente all’attaccante nigeriano di calciare e battere Svilar in assoluta tranquillità. Ventesimo gol stagione per la freccia della Dea, che piace a Juventus e Napoli.

La Dea spinge ma CDK spreca due volte

Subito dopo gli orobici vanno vicini al raddoppio, ma la potente conclusione di Ederson termina alta non di molto. La Roma si affaccia dalle parte di Carnesecchi con Koné, poi è graziata dal belga ex Milan che non riesce a finalizzare un assist al bacio di Ederson al termine di un contropiede micidiale. Pochi minuti dopo De Ketelaere ne sbaglia un altro clamoroso: il suo rigore in movimento è intercettato da Svilar.

Fiammata giallorossa: l’ex Cristante a bersaglio

Alla mezz’ora il grande ex Cristante gela il Gewiss. Già, cross delizioso di un Soulé sempre più in versione Dybala e colpo di testa vincente del centrocampista, che anticipa De Roon e supera Carnesecchi, 1-1. Il pareggio cambia completamente l’inerzia della partita: l’Atalanta si schiaccia, è la Roma a crederci di più.

Rigore per la Roma, anzi no: cancellato

Al 62′ Angelino premia l’inserimento di Koné in area: contatto con Pasalic, per Sozza è calcio di rigore. Le immagini, però, suggeriscono che in realtà è il centrocampista giallorosso a cercare il contatto con l’avversario. E, infatti, il Var, invita l’arbitro al monitor e il penalty è cancellato.

La mossa di Gasp: che gol di Sulemana

Gasperini indovina i cambi e, al 76′, l’Atalanta si riporta avanti. Lo scatenato Lookman avanza sulla sinistra, palla in mezzo, sponda di Samardzic e gran tiro di controbalzo del classe 2003 ex Cagliari Sulemana, che insacca alle spalle di Svilar. Finisce così: Atalanta in Champions, giallorossi sesti a -1 da Juventus e Lazio.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Sfoggia riflessi felini sulla conclusione ravvicinata e a botta sicura di De Ketelaere.

Sfoggia riflessi felini sulla conclusione ravvicinata e a botta sicura di De Ketelaere. Celik 5: L’asse con Rensch non funziona e quel corridoio diventa il punto debole della Roma che l’Atalanta sfrutta a suo vantaggio per far male.

L’asse con Rensch non funziona e quel corridoio diventa il punto debole della Roma che l’Atalanta sfrutta a suo vantaggio per far male. Mancini 6: Rischia di dover alzare bandiera bianca, ma stringe i denti, resta in campo e non si sottrae alla battaglia.

Rischia di dover alzare bandiera bianca, ma stringe i denti, resta in campo e non si sottrae alla battaglia. Ndicka 5,5: Saltato con troppo facilità da De Ketelaere, che poi innesca Lookman per l’1-0.

Saltato con troppo facilità da De Ketelaere, che poi innesca Lookman per l’1-0. Rensch 5: Spalanca la strada al vantaggio di Lookman con un movimento incomprensibile (dal 76′ Pisilli : sv).

Spalanca la strada al vantaggio di Lookman con un movimento incomprensibile (dal 76′ : sv). Cristante 6,5: La legge dell’ex è una sentenza: la sua spizzata riporta la Roma in partita.

La legge dell’ex è una sentenza: la sua spizzata riporta la Roma in partita. Koné 6,5: Solita prestazione di livello. Lì in mezzo ha pochi rivali, ma sul rigore procurato e cancellato accentua (dall’85’ El Shaarawy : sv).

Solita prestazione di livello. Lì in mezzo ha pochi rivali, ma sul rigore procurato e cancellato accentua (dall’85’ : sv). Angelino 5,5: Avvincente il duello con Bellanova, ma l’ex Lipsia soffre le sgroppate del dirimpettaio.

Avvincente il duello con Bellanova, ma l’ex Lipsia soffre le sgroppate del dirimpettaio. Shomurodov 5: Alterna buone giocate a momenti di pausa. Come quando è troppo pigro in chiusura su Sulemana (dall’85’ Baldanzi : sv).

Alterna buone giocate a momenti di pausa. Come quando è troppo pigro in chiusura su Sulemana (dall’85’ : sv). Soulé 6,5: Si scrive Matias, si legge Paulo: splendido l’assist per Cristante che vale l’1-1.

Si scrive Matias, si legge Paulo: splendido l’assist per Cristante che vale l’1-1. Dovbyk 5: Pur essendo un gigante, non si vede mai. Ossimoro (dall’85’ Saelemaekers: sv).

Top e flop dell’Atalanta: