Monza-Atalanta, Gasperini litiga con un giornalista: volano insulti, un taccuino e una bottiglietta d'acqua

Ancora un dopo partita turbolento per il tecnico dei nerazzurri, nonostante la larga vittoria sui brianzoli e la qualificazione in Champions League ormai a un passo.

Ancora nervi tesi tra Gian Piero Gasperini e giornalisti. Nonostante l’ampio successo conquistato a Monza e il notevole passo avanti in ottica qualificazione Champions, l’umore del tecnico dell’Atalanta s’è incupito al termine del match. Nuovo screzio per il Gasp con un esponente della carta stampata: ormai una triste consuetudine, soprattutto nelle ultime settimane caratterizzate da veleni, frecciatine e polemiche.

Gasperini, tensione in sala stampa con un giornalista

Come riportato da Repubblica, l’episodio in questione si è verificato nella sala stampa dell’U-Power Stadium al termine dell’abituale conferenza post gara. Gasperini, esaurite le domande dei cronisti, ha preso la via dell’uscita quando ha incrociato sul suo cammino un giornalista di Bergamo. Al momento del contatto visivo tra i due, il battibecco con tanto di scambio di opinioni, discussione faccia a faccia e indice puntato da parte dell’allenatore verso il cronista. Ad accompagnare il tutto, una serie di parole poco edificanti.

L’incrocio tra Gasp e il cronista: faccia a faccia e dito puntato

“Ecco qua il fenomeno”, l’espressione ironica del giornalista al momento del passaggio di Gasperini. “Asino”, la risposta dello stesso allenatore che ha provato a divincolarsi. “Cogl…”, la controreplica del giornalista bergamasco. E a questo punto l’allenatore dell’Atalanta si è girato e gli ha lanciato contro un taccuino, per poi scaraventare rabbiosamente a terra una bottiglietta d’acqua. Il tutto è durato non più di una trentina di secondi.

Quante frizioni tra il tecnico dell’Atalanta e la stampa

A quanto pare le frizioni tra Gasperini e il giornalista sono di vecchia data, relative a opinioni di diversa natura sull’Atalanta. Non si tratta, però, del primo episodio controverso tra il tecnico nerazzurro e la stampa, almeno negli ultimi tempi. Dalle ruggini con la redazione del Corriere di Bergamo ai dissidi con l’inviato Sky Nebuloni, ad altri piccoli episodi sparsi: Gasperini sempre più ai ferri corti col mondo della stampa.