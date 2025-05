Monza-Atalanta 0-4, pagelle e moviola: De Ketelaere manda i brianzoli aritmeticamente in B, dolore per l'ultrà ucciso

Il belga torna protagonista e decide il match dell’U-Power Stadium dopo soli 23 minuti, poco lavoro per l’arbitro Pairetto ma c’è un gol annullato

Tutto facile per l’Atalanta che all’U-Power Stadium batte il Monza, lo spedisce aritmeticamente in B e fa un altro passo avanti per la zona-Champions. Match winner Charles De Ketelaere, che con una doppietta in 23 minuti mette la gara in ghiaccio. La squadra di Nesta reagisce con orgoglio ma senza grossi frutti e di fatto la partita finisce a inizio ripresa quando, dopo poco più di un minuto, Lookman si invola verso la porta e segna il gol del 3-0. Prima del fischio finale c’è spazio anche per il poker firmato da Brescianini. Tutto da capire il futuro dei brianzoli, che cambieranno anche proprietà, mentre la Dea vola verso la quinta qualificazione negli ultimi sette anni all’Europa che conta.

La tragedia del tifoso morto

La gara è stata oscurata da quanto avvenuto a Bergamo la notte scorsa, con l’omicidio del tifoso nerazzurro Riccardo Claris, 26 anni, ultrà della Dea. I tifosi dell’Atalanta lo hanno ricordato con uno striscione (“Claris ovunque con noi”) e durante il riscaldamento delle squadre hanno intonato ripetutamente cori e applausi in suo ricordo per poi rimanere in silenzio, senza bandiere nè tifoso durante la partita.

Top e flop Monza

Pizzignacco 5.5. Poco reattivo, ha qualche responsabilità sui gol.

Caldirola 5. Soffre Retegui ma spesso viene lasciato solo dai compagni di reparto. Si fa anche male ed esce dopo un quarto d'ora.

Birindelli 6. Tra gli ultimi ad arrendersi.

Castrovilli 5. Colpevole insieme a Pedro Pereira in occasione del secondo gol.

Caprari 5.5. Anonimo, un solo spunto degno di nota ma non riesce a incidere.

Dany Mota 6. Indiavolato e ispirato come non si vedeva da tempo ma si spegne alla distanza.

Top e flop Atalanta

Kossounou 5,5. Si distrae a volte e lascia aperti spazi pericolosi.

Bellanova 6.5. Trova autostrade sulla strada e non si tira mai indietro

De Ketelaere 7. Torna quello di inizio stagione e segna dopo 7′ entrando in porta col pallone. Prima rete in campionato di un 2025 tra luci e ombre. Il raddoppio è la ciliegina sulla torta.

Retegui 6.5. Il bomber in versione altruista, fa a spallate con gli avversari, difende i palloni e serve i compagni.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Monza-Atalanta – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, senza brillare in Empoli-Milan. La sua ultima uscita era stata ancora all’Olimpico per Roma-Como, vediamo come se l’è cavata al Brianteo.

I precedenti di Pairetto con Monza e Atalanta

Un ko per 2-1 in casa della Lazio all’inizio dell’era di Gian Piero Gasperini e un secondo, l’ultimo, nel 3-2 a rincorsa vinto dalla Fiorentina in casa il 17 settembre di due anni fa. Per il resto, bilancio favorevole all’Atalanta con Luca Pairetto. Degli otto successi con due pari del resto del palmarès con l’imprenditore torinese figlio d’arte, infatti, ben due solo nella stagione corrente: Zaniolo-gol a Cagliari lo scorso 14 dicembre e il 2-1 in rimonta di Como il 25 gennaio con Mateo Retegui (56′ e 70′) a sfruttare di sinistro e poi di destro gli assist di Marco Brescianini per ribaltare il vantaggio alla mezzora di Nico Paz. 5 ko su 5 gare in Serie A per il Monza.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti con Di Marco IV uomo, Ghersini al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Palacios, Hien, Cuadrado.

Monza-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 27′ intervento molto ruvido da dietro in area di Akpa-Akpro su Djimsiti che era tra l’altro chiuso e spalle alla porta. Per Pairetto è tutto regolare. Al 44′ Palacios di sinistro serve Castrovilli che segna in tuffo di testa infilandosi tra i centrali dell’Atalanta ma è in fuorigioco: gol annullato. Primo giallo al 51′: Palacios entra duro da dietro su De Ketelaere e viene ammonito. Al 71′ ammonito Hien per una sbracciata su Mota. All’81’ giallo anche per Cuadrado.