Atalanta, Gasperini si rimangia addio alla Dea e sogno scudetto: “Solo un bluff” 

Il tecnico nega di aver mai detto di voler lasciare Bergamo e spiega di aver usato la vittoria del campionato come una spinta in più per arrivare in Champions

L’Atalanta non ha mai puntato davvero allo scudetto e lui non ha mai detto che lascerà la Dea a fine stagione: intervenuto al Premio Ussi di Coverciano, Gian Piero Gasperini ha fatto marcia indietro su due argomenti che sono stati caldi in casa Dea nei mesi scorsi: “Solo un bluff”.

Atalanta, Gasperini nega l’addio a fine stagione

Non è assolutamente detto che Gian Piero Gasperini lasci l’Atalanta al termine della stagione. Intervenuto al Premio Ussi di Coverciano, il tecnico della Dea ha fatto marcia indietro sul tema della sua separazione dal club bergamasco a fine stagione, chiarendo quello che, secondo quanto da lui affermato, sarebbe un equivoco nato da una errata interpretazione delle sue dichiarazioni.

“Io non ho mai detto che vado via, ma un’altra cosa, che non rinnovavo: è diverso”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport Gasperini, che con l’Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2026. “Con Bergamo e l’Atalanta ho un legame – ha poi aggiunto – e quello che abbiamo fatto quest’anno va ancora oltre a quelli scorsi”.

Atalanta, Gasperini e la marcia indietro sullo scudetto

Ma quella sulla permanenza all’Atalanta non è la sola marcia indietro ingranata da Gasperini. Parlando della qualificazione alla Champions League ancora da raggiungere, il tecnico ha precisato di non aver mai creduto davvero all’obiettivo scudetto, nonostante a febbraio, interrogato sull’argomento, avesse invitato i suoi giocatori a “credere nell’impossibile”.

“Spero e mi auguro che vedere l’Atalanta in Champions non sia visto come scontato – ha dichiarato Gasperini – per me rappresenta il traguardo massimo per l’Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po’ sullo scudetto”. Il tecnico della Dea ha spiegato di aver accennato a quell’obiettivo “più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine”. Ma nella testa del tecnico della Dea c’era solo l’approdo in Champions League.

Scudetto, per Gasperini Napoli favorito

Per Gasperini, invece, chi può davvero arrivare allo scudetto è il Napoli di Antonio Conte. “Se ha mezzo titolo in tasca? Se dicessi di sì farebbero tutti gli scongiuri, però straordinari. Con l’entusiasmo che hanno, i tre punti di vantaggio sull’Inter e il calendario, possiamo dire che il Napoli è sicuramente il favorito”.