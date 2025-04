Atalanta-Lecce, moviola: rigori fantasma, gara sospesa, fumogeni e proteste

La prova dell’arbitro La Penna a Bergamo nel posticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito due giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Atalanta-Lecce– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli l’anno scorso ma non si sta ripetendo quest’anno. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre in Atalanta-Milan è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso. Vediamo come se l’è cavata al Gewiss Stadium.

I precedenti di La Penna con Atalanta e Lecce

Per la Dea dieci gare vinte su tredici direzioni col solo pari d’esordio in casa, complice il Chievo. La Penna ha arbitrato i bergamaschi anche in occasione di due semifinali di ritorno di Coppa Italia, entrambe vinte e sempre tra le mura amiche. Quanto ai salentini, un solo punto strappato in quattro gare dirette, il 2-2 di Verona il 27 novembre 2023. In precedenza in casa del Genoa (4-0) al terzo turno di Coppa Italia l’11 agosto 2018, con lo stesso punteggio dall’Inter a San Siro il 26 agosto 2019 e 2-0 una prima volta in casa dei gialloblù veneti il 21 gennaio 2023.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Cecconi con Perri IV uomo, Chiffi al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gallo e Zappacosta

Atalanta-Lecce, i casi da moviola

Atalanta-Lecce parte in un clima surreale e al 18′ subito gioco fermo per un lancio di fumogeni dalla Curva atalantina: gara momentaneamente interrotta, cori contro la Lega Calcio da parte del pubblico atalantino. Al 29′, richiamato all’on field review, l’arbitro pesca un tocco di mano di Hien su colpo di testa di Baschirotto e assegna al Lecce un rigore che Karlsson realizza, non senza qualche brivido. In pieno recupero Kossounou recrimina un rigore dopo un contrasto in area con Karlsson. Nulla da segnalare dalla Sala VAR.

Al 50′ Gallo si addormenta su un pallone, Cuadrado glielo soffia, fallo dell’ex Palermo. Ammonito. Al 67′ Karlsson in contatto con Cuadrado in area, tocco lieve ma per l’arbitro è rigore che Retegui realizza. Al 79′ giallo per Zappacosta. Dopo il recupero Atalanta-Lecce finisce 1-1.