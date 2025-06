Serie B, il borsino del 13 giugno degli Allenatori: chi siederà sulle panchine di Bari, Catanzaro, Empoli e Palermo

E alla fine come previsto, e prevedibile, il calciomercato, il domino, degli allenatori avrebbe investito in pieno anche la Serie B. Ad oggi, in attesa del verdetto del playout, più della metà dei titolari della stagione 2024-2025 lascerà l’incarico. Ad aprire il domino la scelta di Pippo Inzaghi di non proseguire l’avventura con il Pisa in Serie A e di ripartire da una cadetteria di altissimo livello come Palermo. Non meno importante la scelta di Guido Pagliuca di rescindere con la Juve Stabia e di approdare all’Empoli (manca solo l’ufficialità). Ma non sono da sottovalutare i casting per la guida del Bari e del Catanzaro, peraltro strettamente connessi. Vediamo i dettagli