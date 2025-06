Serie B, Sampdoria avanti tutta verso il playout: la Salernitana aspetta il Tribunale e valuta la prossima mossa

Domenica va in scena il primo atto del playout di Serie B o almeno dovrebbe: oggi infatti sarà discusso il ricorso della Salernitana al Tribunale Nazionale Federale e potrebbe cambiare di nuovo tutto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un appuntamento atteso ma si giocherà? L’ultimo atto della stagione di serie B con la disputa del playout è diventato un vero e proprio caso. Il Frosinone si elimina dalla contesa dopo la retrocessione del Brescia (penalizzato per irregolarità amministrative), la Sampdoria ha una nuova chance e la Salernitana protesta. Ma potrebbe cambiare di nuovo tutto prima del match in programma domenica al Marassi.

La richiesta della Salernitana

E’ un giorno importante per la serie B, oggi infatti il Tribunale Nazionale Federale discute del ricorso presentato dalla Salernitana. Il club campano ha chiesto il blocco dei playout e vuole l’allargamento della serie B a 21 squadra, salvando dunque sia la Sampdoria che se stessa. Difficile però che dall’udienza di oggi possa arrivare il risultato che il club campano si aspetta. Una possibilità resta ma ora l’attenzione deve andare sulla prima sfida salvezza in programma a Genova domenica prossima e anche a Salerno sono in pochi a sperare che dalle aule del tribunale sportivo possa arrivare una decisione diversa rispetto a quella di far giocare il match. Ma la Salernitana è già pronta ad avanzare verso il prossimo grado di giudizio: il Tar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’entusiasmo della Sampdoria

Il clima in casa Sampdoria è di segno completamente opposto. La società ligure si trova una clamorosa e inaspettata seconda occasione tra le mani che non vuole lasciarsi sfuggire. La retrocessione in serie C alla fine della stagione regolare l’aveva spedita in un vero e proprio baratro da cui sarebbe diventato difficile riprendersi. Ora invece per Evani e i suoi ragazzi c’è la possibilità di salvare una stagione maledetta. Per certi versi sono proprio i blucerchiati ad arrivare all’appuntamento in programma domenica con un morale migliore, c’è grande entusiasmo a Genova.

La folle corsa ai biglietti

A testimonianza di questo grande entusiasmo ci sono i tagliandi venduti dalla Sampdoria negli ultimi giorni: siamo a quota 21.500 anche in virtù di una politica super popolare sui prezzi. Una decisione quella della Sampdoria che però nella giornata di ieri ha scatenato un vero e proprio caos: i tifosi del Genoa hanno infatti vestito i panni dei disturbatori e hanno cominciato ad acquistare biglietti con nomi falsi per lasciare vuoti alcuni settori del Ferraris. Il club ha però collaborato con i siti di vendita e con la Polizia Postale per annullare tutti i tagliandi con nomi sospetti.