Lega B ufficializza date playout Sampdoria-Salernitana, l'ira di De Luca e dei tifosi granata

Clima sempre più teso a Salerno: mentre Iervolino spera nel Tfn, i tifosi diserteranno lo stadio in segno di protesta. De Luca: Situazione scandalosa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Lega Serie B tira dritto, non si lascia condizionare dalle mosse della Salernitana e ufficializza la classifica finale che sancisce la retrocessione del Brescia per via dei 4 punti di penalizzazione e il conseguente playout tra la squadra campana e la Sampdoria, tornata in corsa in quanto quartultima al termine della regular season. Mentre sono stati resi noti date e orari del doppio confronto, Salerno proprio non ci sta: alza la voce anche il governatore De Luca.

Playout Sampdoria-Salernitana, date e orari

Sul futuro del torneo cadetto si addensano ancora nubi per ciò che può accadere in aula tra ricorsi e controricorsi, ma ciò non frena la Lega Serie B, che va avanti per la sua strada. Dopo la risoluzione del caso Brescia, sì allo spareggio per la permanenza nella categoria tra Salernitana e Sampdoria nelle date concordate con la Figc.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il match d’andata è stato fissato per domenica 15 giugno, alle 20:30, a Marassi, mentre la gara di ritorno è in programma venerdì 20 giugno alla stessa ora all’Arechi. Occhio, però, perché nonostante la decisione sui due atti del playout, non è detto che si giocheranno nei tempi stabiliti.

La mossa dei granata e perché sono contrari al playout

Se ieri il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana contro Lega B e Figc, il Tribunale Federale Nazionale lascia accesa una piccola speranza proprio a ridosso della prima partita dei playout. Già, sempre nella giornata di ieri il Tfn ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli spareggi salvezza presentato dai granata.

L’udienza cautelare è stata fissata per venerdì 13 giugno e, se il ricorso fosse accolto, con ogni probabilità si assisterà a un nuovo slittamento dello spareggio. I campani chiedono la sospensione del playout e l’allargamento della prossima Serie B a 21 squadre, ipotesi – quest’ultima – a quanto pare da escludere.

Salerno sul piede di guerra e tuona anche De Luca

I tifosi della squadra granata continuano a manifestare il proprio malcontento attraverso striscioni affissi nei luoghi simbolo della città. E non finisce qui, perché sono pronti a disertare entrambe le partite in segno di protesta e già sale la tensione in vista del match di ritorno all’Arechi.

Alza la voce anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che, come sempre, non le manda a dire: “Questa vicenda è francamente scandaloso. Ma ai tifosi dico di mantenere un atteggiamento di tranquillità: se gli incontri sono programmati, allora bisogna sostenere la squadra con presenza e tifo, nonostante rabbia e indignazione”.