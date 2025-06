Caos Serie B, la Salernitana rischia di bloccare i playout con la Sampdoria: la decisione del Tfn e gli scenari

Nuovo colpo di scena: il ricorso dei granata sarà discusso d'urgenza venerdì 13 giugno, due giorni prima dell'andata dai playout. Ecco che cosa può succedere

Serie B sempre più nel caos. Anche quella odierna è stata una giornata che ha riservato non poche sorprese. Il pomeriggio si è infiammato prima con la nota della Sampdoria dopo l’epilogo della vicenda Brescia e poi soprattutto con la decisione del Tribunale Federale in merito alla mossa della Salernitana che chiede la sospensione degli spareggi e l’allargamento del torneo a 21 squadre. Ciò significa che il playout con i blucerchiati in programma il 15 e il 20 giugno è a fortissimo rischio.

Serie B, che caos: la posizione della Sampdoria

Il primo sussulto di questo afoso martedì di giugno lo ha regalato il club blucerchiato, che, in una nota, fa sapere come la decisione sul caso Brescia “chiarisce anche la posizione della Sampdoria, del tutto estranea rispetto alle illazioni sollevate nelle scorse settimane”. Insomma, i liguri sono pronti a disputare il playout da ripescata contro la Salernitana. Poi si fa chiarezza sull’inchiesta de Le Iene andata in onda lo scorso 3 giugno, che aveva gettato ombre sul settore giovanile per il tesseramento di Emanuele Profeti a fronte di una presunta sponsorizzazione.

“Ogni eventuale iniziativa assunta in tal senso è da considerarsi del tutto estranea alle modalità operative della società, che ne declina ogni coinvolgimento e responsabilità” fa sapere la Samp. Che poi “prende le distanze in maniera netta e inequivocabile da qualsiasi comportamento non conforme ai propri valori, incluso quello attribuito al responsabile del Settore Giovanile Luca Silvani”. È stata avviata un’indagine interna: la società “si riserva di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, incluso l’eventuale allontanamento del dirigente, a tutela dell’integrità del club”.

Salernitana, la decisione del Tfn sul ricorso dei granata

Poco dopo la nota della Sampdoria, ecco la notizia che rischia di paralizzare nuovamente i playout. Il Tribunale Federale, infatti, ha accettato la domanda cautelare di sospensione degli spareggi salvezza presentato dalla Salernitana: visti i tempi ristretti, il ricorso sarà discusso d’urgenza venerdì 13 giugno, ossia due giorni prima della gara d’andata con la Sampdoria.

Ora la situazione si complica tremendamente, perché il rischio che lo scontro salvezza venga congelato di nuovo è concreto. La posizione dei campani è chiara: il presidente Iervolino chiede la sospensione del playout e l’allargamento della prossima Serie B a 21 squadre.

Che cosa succede con i playout? Gli scenari

Considerando che il Tfn si pronuncerà in maniera definitiva 48 ore prima dei playout, è molto probabile che le date del 15 e del 20 giugno possano saltare.

L’ipotesi più probabile – al momento – è quella di un nuovo slittamento: non è da escludere che il doppio confronto dello spareggio vada in scena il 18 e il 24. Ma è un po’ come brancolare: ormai la Serie B regala quotidianamente sorprese, per cui non sono da escludere altri scenari.

Ma per il Collegio Garanzia il ricorso è inammissibile

Non è certo finita qui. Perché oggi si è espresso anche il Collegio di Garanzia del Coni che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal club campano contro il rinvio delle gare dei playout disposto da Lega Serie B e Figc.

La Salernitana aveva chiesto “di disporre le misure più urgenti atte a ripristinare lo status quo ante rispetto al comunicato stesso, con il riconoscimento del diritto della Salernitana a disputare i playout col Frosinone, secondo la classifica ufficiale”.