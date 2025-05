Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Roma-Roma. Dal Vaticano ai Fori Imperiali, la passerella finale

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 21.a tappa del Giro d'Italia 2025: Roma-Roma

La ventunesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Roma-Roma, in programma domenica 1 giugno. La lunghezza è di 143 km ed è classificata come una tappa 1 stella di difficoltà.

Siamo all’ultima giornata della Corsa Rosa 2025, che si conclude con una tradizionale passerella che toccherà le strade del centro di Roma: è la terza volta di fila che la capitale d’Italia accoglie la tappa finale del Giro, nonché la 51esima volta nella storia di questo evento. La particolarità di quest’anno è che i corridori transiteranno per i Giardini Vaticani, in omaggio a Papa Francesco ed anche al nuovo Sommo Pontefice Leone XIV. Un momento storico per la Corsa Rosa, che celebrerà anche il Giubileo 2025 (anticipando quello dedicato allo sport che si terrà il 14 e 15 giugno). Dal punto di vista sportivo, questa sarà l’ultima chiamata per i velocisti essendo una tappa totalmente piatta (dislivello massimo 600 metri).

Percorso della ventesima tappa: Roma-Roma

Il chilometro 0 è fissato nella Città del Vaticano, preceduto dalla simbolica pedalata all’interno dei Giardini percorrendo la “via mariana”, come ha spiegato in sede di presentazione della tappa lo scorso 29 aprile in Campidoglio monsignor Tighe. L’entrata presso il Vaticano avverrà tramite via Paolo VI dall’ingresso del Petriano: i corridori passeranno vicino alla chiesa di Santo Stefano degli abissini, alla piccola stazione ferroviaria sorta dentro i Giardini negli anni Trenta, al Palazzo del Governatorato e quindi verso il monastero Mater Ecclesiae, transitando vicino alla riproduzione fedele della Grotta della Madonna di Lourdes e l’eliporto, prima del percorso mariano. Infine i ciclisti passeranno per via delle Fondamenta, nei pressi della Cappella Sistina, per uscire dal Vaticano tramite la Porta nel vicolo del Perugino.

Inizierà così la tappa competitiva, che dal quartiere EUR giungerà ad Ostia, per quindi tornare a Roma con il circuito finale tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, traguardo finale del Giro 2025.

Altimetria della ventunesima tappa

Tappa totalmente piatta che si può dividere idealmente in due parti: nei primi 50 km i corridori dall’EUR giungeranno ad Ostia per fare ritorno, e da lì affrontare il circuito finale di 9,5 km e da 8 giri che comprende i Fori Imperiali. Il tracciato in centro città comprende anche tratti in pavé sui temuti sanpietrini. Lieve pendenza del 5% all’altezza della metà dell’ultimo chilometro.

Cronoprogramma della ventunesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Dove vedere la ventunesima tappa del Giro

