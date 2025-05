Flop dell'Italvolley di De Giorgi con l'Iran. Ed è giallo sul test degli Azzurri in Russia: bufera e smentite

Il Ct fa turnover a Cavalese e la Nazionale s'arrende agli asiatici al tie-break: mistero sull'esibizione ad agosto "annunciata" dalla Tass e non confermata dalla Fipav.

Sconfitta per l’Italia del volley nel primo test amichevole casalingo, in previsione del debutto nella VNL a giugno. La Nazionale di Fefé De Giorgi è stata sconfitta a Cavalese dall’Iran: 2-3 il punteggio del primo dei due incontro col sestetto asiatico. Il bis a Padova nel pomeriggio di sabato, alle 18.30: l’occasione buona per ricordare e celebrare Michele Pasinato. È giallo, intanto, sulla presunta “esibizione” degli Azzurri in Russia a fine agosto, annunciata in pompa magna dall’agenzia di stampa russa TASS: un test amichevole non confermato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dopo lunghe ore di imbarazzo e commenti indignati sui social.

Italia-Iran: non basta Romanò, Azzurri sconfitti

Ampio turnover per De Giorgi per il secondo test ufficiale della stagione, dopo il 3-1 di Monaco sulla Germania. Nello starting six spazio a Boninfante in palleggio, Romanò opposto, Bottolo (alla 100ma in azzurro) e Sani schiacciatori, Anzani e Cortesia al centro, Laurenzano libero. Primo set risolto sul 25-23 da un muro vincente di Sani, nel secondo dominio iraniano: 18-25. Nel terzo parziale è l’Italia a prendere il largo (25-14), ma nel quarto arriva il pareggio (21-25). Nel tie-break. poi, trionfo iraniano: 11-15. Romanò il top scorer con 16 punti, buona anche la prova di Sani con 12.

Volley, l’analisi di De Giorgi dopo il ko in amichevole

Lucida e serena, come al solito, l’analisi di De Giorgi: “Abbiamo disputato altri cinque importanti set in questa fase di lavoro; parziali durante i quali si sono alternate situazioni positive ad altre che hanno evidenziato la necessità di miglioramenti. Queste gare sono importanti perché ci devono dare degli spunti, al di là del risultato che comunque perseguiamo come sempre, necessari per farci trovare pronti per la prima settimana di VNL. Abbiamo l’obiettivo di fare meglio un po’ di cose dal punto di vista della qualità e della continuità. Siamo molto contenti di andare a Padova e giocare un’altra gara per noi importante ricordando un grande uomo come Paso; vogliamo onorare la sua memoria nel migliore dei modi”.

Russia-Italia, test ad agosto? Arrivano smentite

Da Mosca, intanto, l’agenzia TASS ha annunciato un “incontro di esibizione per la fine di agosto” tra la Nazionale russa e quella italiana. La Russia, come la Bielorussia, è stata sospesa da ogni competizione internazionale dopo l’invasione dell’Ucraina, anche se di tanto in tanto disputa test con le selezioni di paesi “amici”: in questo weekend, ad esempio, è in programma un doppio confronto, maschile e femminile, con la Serbia.

Dopo una serie di commenti di condanna sul web, dalla Fipav è arrivata l’opportuna smentita delle parole del segretario generale della Federvolley di Mosca, Alexander Yaremenko: “È stata un’iniziativa della Russia quella di organizzare un’amichevole con l’Italia e la Federazione italiana di pallavolo è sembrata disponibile. Hanno presentato una domanda al Comitato Olimpico Italiano per l’organizzazione di questa partita. Ora stiamo aspettando la loro decisione. Per quanto riguarda le date, si parla di fine agosto”. Dalla Fipav hanno fatto sapere che nessuna amichevole con la Russia è in programma.