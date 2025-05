MotoGP Silverstone 2025: a che ora, dove vedere il GP di Gran Bretagna. Marquez per la fuga, Bagnaia cerca riscatto

Tutto pronto per il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna con la Ducati di Bagnaia che deve rialzarsi dopo lo scorso weekend: tutti gli appuntamenti e la programmazione

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Semaforo verde sulla MotoGP che dopo una settimana di sosta riparte dalla Gran Bretagna con il Gran Premio di Silverstone, settimo appuntamento della stagione 2025. Sulla mitica pista inglese Marc Marquez proverà ad andare definitivamente in fuga dopo che a Le Mans, complici le cadute in gara del fratello Alex e di Bagnaia, ha allungato in classifica. Proprio Pecco proverà a riscattarsi dopo il doppio “zero” registrato in terra francese. Vediamo quindi info, orari e soprattutto dove vedere prove, qualifiche, Sprint e gara del Gran Premio di Gran Bretagna.

MotoGP, Gran Bretagna: le curiosità su Silverstone

Nel corso degli anni, il circuito di Silverstone ha subito numerose modifiche rispetto al layout originale, fino ad arrivare alla configurazione attuale, che presenta due varianti distinte per Formula 1 e MotoGP. Nel 1975 fu introdotta una chicane per ridurre la velocità nella zona della curva Woodcote, mentre nel 1987 venne ridisegnata la curva Bridge. Tra il 1990 e il 1991 furono apportate ulteriori modifiche con l’intento di rallentare il tracciato, eliminando le celebri curve Stowe, Club e Woodcote. Tuttavia, questa nuova configurazione non incontrò il favore dei piloti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 1997 il circuito fu completamente riasfaltato e vennero aggiornate anche le curve Priory, resa più veloce, e Luffield, trasformata in una sola curva. In quella stessa occasione fu ampliata l’uscita della pit lane. La trasformazione più significativa arrivò nel 2010: il tracciato fu esteso di 750 metri, le curve Bridge e Priory furono eliminate, e la Abbey, da chicane, fu convertita in una curva veloce che introduce il nuovo complesso denominato Arena, ora parte del layout utilizzato dalla MotoGP. Oggi Silverstone è il circuito più lungo del calendario del Motomondiale, con i suoi 5,891 chilometri.

Il tracciato include 18 curve – 10 a destra e 8 a sinistra – un rettilineo principale di 770 metri e una carreggiata larga 15 metri. E Bagnaia, dopo il brutto weekend in Francia, è pronto a lottare con i fratelli Marquez per cercare di tornare dalla Gran Bretagna con una classifica migliore.

Il programma del Gran Premio di Silverstone

Venerdì 23 maggio

Ore 10.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 11.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 12.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 15.15: Moto3 – Pre-Qualifiche

Ore 16: Moto2 – Pre-Qualifiche

Ore 16.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Sabato 24 maggio

Ore 10.35: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 11.20: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 12.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 14.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 15.40: Moto2 – Qualifiche

Ore 16.55: MotoGP – Sprint

Domenica 25 maggio

Ore 10.35: Warm Up MotoGP

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – Gara

Ore 15: Zona Rossa 1^Parte

Ore 15.30 Moto3 – Gara

Ore 16.30: Zona Rossa 2^Parte

Ore 17: Race Anatomy

Gran Premio di Gran Bretagna, dove vederlo

Il Gran Premio del Regno Unito a Silverstone, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 sul leggendario circuito di Silverstone, sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), disponibile anche in mobilità tramite SkyGo e in streaming su NOW. La copertura in chiaro sarà garantita da TV8, che inizierà la diretta sabato mattina con le prove, le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15:00. Domenica 25 maggio, sempre su TV8 (tasto 8 del telecomando), andranno in onda in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

SEGUI LA MOTOGP LIVE SU NOW!