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Silverstone, le caratteristiche del circuito dove si corre il Gp di Gran Bretagna del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Silverstone: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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Redazione

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  • Nome: Silverstone circuit
  • Località: Silverstone (Gran Bretagna)
  • Coordinate geografiche: 52°04′43″N 1°01′01″W
  • Lunghezza del circuito: 5,9 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 20
  • Lunghezza gran premio 2026: 118 km
  • Curve totali: 18
  • Curve a destra: 10
  • Curve a sinistra: 8
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1947; configurazione attuale 2011
  • Record della pista: 1’58″895 stabilito da Aleix Espargarò nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
  • Nota: il circuito è stato ricavato in un aeroporto

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Silverstone?

5,9 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di Silverstone di MotoGP?

20

Quanti km è lungo il Gp di Gran Bretagna del Motomondiale?

118 km

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