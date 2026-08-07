- Nome: Silverstone circuit
- Località: Silverstone (Gran Bretagna)
- Coordinate geografiche: 52°04′43″N 1°01′01″W
- Lunghezza del circuito: 5,9 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 20
- Lunghezza gran premio 2026: 118 km
- Curve totali: 18
- Curve a destra: 10
- Curve a sinistra: 8
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1947; configurazione attuale 2011
- Record della pista: 1’58″895 stabilito da Aleix Espargarò nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
- Nota: il circuito è stato ricavato in un aeroporto
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Silverstone?
-
5,9 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Silverstone di MotoGP?
-
20
- Quanti km è lungo il Gp di Gran Bretagna del Motomondiale?
-
118 km