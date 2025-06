Rivoluzione Milan: arriva Modric, Reijnders e Maignan verso la Premier, Theo Hernandez all'Atletico Madrid

Il regista croato ex Real Madrid potrebbe sbarcare già mercoledì a Milano, il Chelsea piomba sul portiere francese e i rossoneri puntano a Milinkovic-Savic del Torino per sostituirlo. E Saelemaekers apre ad una permanenza alla corte di Allegri

La rivoluzione è in cammino, e gli artefici sono al lavoro: Igli Tare e Max Allegri, nuovi vertici tecnici del Milan, stanno cercando di gettare acqua sul fumo delle macerie dell’ultima stagione. La Supercoppa italiana non è bastata, come lecito immaginare: il bilancio è negativo perché restare fuori dall’Europa è un rospo difficile da mandar giù per un club come quello rossonero.

Milan, Modric in arrivo

Ma il colpo in entrata è in canna, ed è di quelli importanti: Luka Modric è davvero vicinissimo al Milan. Un colpo a sorpresa, idea inizialmente inaspettata, suggestione affascinante. Il regista croato, classe 1985, ha appena dato l’addio al Santiago Bernabeu e al Real Madrid, ma non al calcio giocato. Secondo quanto riferito negli ambienti del calciomercato, l’accordo con il centrocampista potrebbe concretizzarsi già entro mercoledì, dopo aver ottenuto il sì del giocatore al trasferimento a Milano. Nonostante il prossimo 9 settembre compirà 40 anni, nell’ultima stagione al Real ha messo assieme 59 presenze, con quattro gol e nove assist.

Il Chelsea piomba su Maignan

Ma nessuna rivoluzione è un pranzo di gala, come diceva qualcuno, dunque qualche sacrificio eccellente andrà pur fatto. Il Milan rischia infatti di perdere alcuni dei suoi giocatori chiave. Anche Mike Maignan è finito nel mirino dei top club europei e delle ricche società arabe. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto su X, il Chelsea ha avviato i primi contatti con il club rossonero per assicurarsi le prestazioni del portiere francese sin dal prossimo Mondiale per club. I Blues, guidati da Enzo Maresca e reduci dal trionfo in Conference League, puntano su un numero uno di livello internazionale per affrontare la prossima Champions League.

Chelsea, obiettivo Maignan

Secondo la “BBC Sport”, il 29enne portiere rossonero avrebbe fatto sapere ai Blues di essere interessato a un trasferimento e il suo ingaggio potrebbe permettere alla squadra di Maresca di risolvere una volta per tutte il problema fra i pali: da Kepa Arrizabalaga, acquistato nel 2018 per la cifra record di 71 milioni di sterline, a Edouard Mendy, passando per Robert Sanchez, Djordje Petrovic e Filip Jorgensen, nessuno ha mai convinto fino in fondo. Ecco perchè Maignan, titolare della nazionale francese, potrebbe essere l’uomo giusto. Ma non c’è solo il portiere francese sulla lista dei possibili partenti.

Il Milan pensa a Milinkovic-Savic

Al posto di Maignan, il Milan starebbe pensando a Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, che piace anche al Napoli, vista la probabile partenza di Meret. La sensazione è che possa presto aprirsi un’asta per il giocatore: il Torino chiede almeno 20 milioni per cederlo, ma sarebbe disposto a inserire eventuali contropartite tecniche in una trattativa.

Theo Hernandez vuole l’Atletico Madrid

In procinto di salutare Milano c’è Theo Hernandez: il Milan ha trovato l’accordo per terzino con gli arabi dell’Al-Hilal sulla base di 30 milioni più cinque di bonus. A bloccare la trattativa, però, è stato il giocatore, che al momento ha rifiutato la proposta, nonostante il club saudita avesse pronto per lui un contratto da 18 milioni di euro a stagione. Il francese non vorrebbe trasferirsi in Arabia e attende offerte dall’Europa. In giornata l’Atletico Madrid si è mosso con un sondaggio esplorativo, ma al momento non è ancora arrivata un’offerta concreta.

Reijnders al City, Saelemaekers potrebbe restare

In dirittura d’arrivo invece, la trattativa per il passaggio di Reijnders al City: il club inglese, dopo l’iniziale offerta da 60 milioni, dovrebbe aver alzato la proposta arrivando ai 70-75 milioni richiesti dal Milan. Chi invece tornerà a Milanello, almeno momentaneamente, è Alexis Saelemaekers, che dal ritiro del Belgio ha parlato in conferenza stampa della stagione in prestito alla Roma e del ritorno al Milan: “Vedremo cosa succederà – ha detto l’esterno – sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un’opzione“.

Leao, pazza idea del Napoli

L’ultima voce in uscita riguarda Leao, anche se pare meno attendibile: su di lui ci sarebbe un interesse del Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, si è registrato un contatto reale tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e il padre del fuoriclasse portoghese, che guida il suo entourage. Leao ha un contratto fino al 2028, con uno stipendio da 5 milioni netti a stagione e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, pagabile in tre rate. Numeri che complicano qualsiasi trattativa.