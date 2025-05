Milan, il post di Ibra è un terribile autogol: i casi Theo e Reijnders nel mirino. E Allegri è subito scontento

Ibra rilancia le ambizioni del Milan in un post su Instagram, ma i tifosi lo prendono di mira per le possibili cessioni di Reijnders e Theo Hernandez, pupillo di Allegri

La stagione del Milan non può che essere considerata un fallimento sotto tutti gli aspetti, con la Supercoppa italiana conquistata contro i rivali dell’Inter che ha rappresentato l’unica soddisfazione del 2024/2025 rossonero. Una delusione condivisa anche dal Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, che in un post su Instagram ha rilanciato però le ambizioni in vista della prossima annata, quando sulla panchina del Diavolo ci sarà Massimiliano Allegri.

Le parole di Ibra però, più che riportare un po’ di positività e speranza nell’ambiente rossonero, hanno scatenato le reazioni dei tifosi, furiosi per le possibili cessioni di due big come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, giocatore tra l’altro molto apprezzato da Max, che rischia di perdere da subito uno dei suoi pupilli.

Il post di Ibra

Un mea culpa seguito dai soliti proclami di grandezza quello di Zlatan Ibrahimovic, che sui social ha parlato della stagione fallimentare del Milan come di una battaglia persa, rilanciando però le ambizioni della squadra per il futuro: “Questa non è stata la stagione che sognavamo. Non è stata quello per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale di coppa persa, non sono abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d’arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione costruisce il nostro futuro. Avremo anche perso la battaglia quest’anno, ma il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Ci rialzeremo, cresciamo, e torneremo più forti. Forza Milan sempre”.

I tifosi massacrano Ibra

Futuro che però al momento non appare così roseo per i tifosi rossoneri nonostante il ritorno in panchina di un profilo di primo piano come Massimiliano Allegri. Sotto il post Instagram di Ibra sono infatti tanti i supporters del Milan che hanno preso di mira Zlatan per la gestione in questa stagione e, soprattutto, per le voci che danno Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, due dei giocatori chiave della squadra, sul piede di partenza.

Oltre alle TANTISSIME gif di Paolo Maldini, che testimoniano come la mancanza della leggenda rossonera sia sempre presente nei tifosi del Milan, c’è chi appunto se la prende con le possibili cessioni di Reijnders ed Hernandez, come Piofiorito che scrive: “Iniziamo vendendo il giocatore migliore. Mi sembra un buon inizio”; e ancora: “Si e poi vendete reijnders. C******i” commenta Antonioboa.

Tanti anche i messaggi diretti proprio a Ibra come dirigente: “E io che speravo fosse il post delle dimissioni..” scrive diavolo.milanista, mentre “La più grande delusione calcistica della mia vita, Ibrahimovic dirigente” è il pensiero di un altro tifoso.

La cessione di Theo scontenta Allegri

Proprio l’eventuale cessione di Hernandez, finito prepotentemente nel mirino dell’Al-Hilal, potrebbe scontentare e non poco il nuovo allenatore Allegri, che nel settembre 2022 aveva parlato in maniera molto positiva di due giocatori rossoneri secondo una ricostruzione dei tempi del Corriere della Sera, uno dei quali è proprio il terzino francese: “Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Leao. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao”.

Chissà però che l’arrivo di un allenatore del calibro di Max non possa convincere Theo e a restare e magari tornare ai livelli dominanti a cui eravamo abituati. Una cosa è però certa, nonostante gli arrivi di due figure di spicco come Tare e Allegri, il futuro del Milan rimane comunque incerto.