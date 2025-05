Milan, tra Cassano e Leao scintile su Allegri: Fantantonio boccia il tecnico, sui social la reazione del portoghese

Un commento sprezzante sul nuovo allenatore rossonero da parte dell’ex calciatore non è passato inosservato su X: la replica dell’attaccante

Antonio Cassano e Rafa Leao tornano a far scintille sui social, stavolta a causa di un video precedente alla nomina di Massimiliano Allegri a tecnico del Milan in cui Fantantonio boccia l’allenatore livornese: immediata la replica dell’attaccante portoghese.

Cassano e la battaglia contro Allegri

Antonio Cassano non ha mai nascosto il suo giudizio nei confronti di Massimiliano Allegri, da lui ritenuto un allenatore troppo difensivista e celebrato solo per le vittorie ottenute con squadre solitamente più competitive delle avversarie. La scelta del Milan di affidarsi al tecnico livornese non è stata ancora commentata da Fantantonio, che però qualche giorno fa era tornato ad accusare Allegri di inviare messaggini a giornalisti “amici” per promuovere la sua immagine di vincente. Ieri sera, invece, a far notizia è stato un vecchio video di Cassano…

Il video di Fantantonio su Allegri

A postarlo è stata il profilo X Italian Football Tv, che ha ripreso un frammento di un’intervista con Cassano pubblicata circa un mese fa. Nel video, l’intervistatore chiede a Fantantonio se il Milan debba affidarsi o no ad Allegri. “Nooo! Ma che Allegri… lascia perdere!”, la risposta di Cassano, che poi va all’attacco quando gli ricordano che lui ha vinto uno scudetto al Milan proprio sotto la gestione Allegri. “È Allegri che ha vinto perché c’ero io, non il contrario!”, sbotta l’ex calciatore, scatenando l’ilarità dell’interlocutore.

La reazione social di Leao

Ma a ridere, nei commenti, è anche Rafael Leao. Poco dopo la pubblicazione, infatti, sotto al post compare un commento dal profilo ufficiale dell’attaccante del Milan: niente parole, soltanto l’emoji della faccina che ride fino alle lacrime, ripetuta per quattro volte. Una risposta piuttosto chiara alla frase di Cassano, ritenuta appunto da ridere da parte di Leao.

I precedenti tra Cassano e Leao

Vedremo se l’ex calciatore replicherà a sua volta, questa però non è la prima querelle social tra i due. Nello scorso gennaio Cassano attaccò duramente Leao durante la trasmissione web “Viva el Futbol”, definendolo “un giocatore farlocco, da 0-0”; di tutta risposta, Leao ripostò il video dell’attacco di Cassano accompagnandolo con l’emoji della faccina truccata da pagliaccio. Dopodiché Fantantonio rincarò la dose, intervistato da Striscia La Notizia: “Leao fa quattro partite decenti all’anno e 40 in cui fa cag…”. Vedremo stavolta quale sarà la reazione di Cassano.